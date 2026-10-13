Max Giusti conduce Passaparola: il programma di Gerry Scotti pronto a vivere una seconda vita televisiva

Max Giusti ci riprova. Il conduttore romano è ormai in pianta stabile a Mediaset e – in questo contesto – sta dando il massimo per farsi apprezzare come conduttore. Arriva dai fasti a Tv8 come parodista e imitatore, dalle parti di Cologno Monzese gli viene chiesto di saper portare a casa programmi e rendere l’atmosfera televisiva del preserale appetibile. Un esperimento continuo fatto prima con The Wall e poi con Caduta Libera.

Due formati che erano di Scotti e godevano di una rendita notevole, con Giusti al timone gli equilibri sono cambiati. L’interesse del pubblico è leggermente scemato, non solo per responsabilità del conduttore. Anzi, Giusti ce la sta mettendo tutta per trovare la quadra in questa nuova veste. Ha fatto, anche, una sorta di apprendistato con Scotti stesso che ha assistito ad alcune registrazioni dei programmi. Insomma, passano le settimane e il presentatore prende le misure per un ruolo che sta lentamente iniziando ad apprezzare.

Passaparola torna su Canale 5

I fasti di Scherzi a Parte in prima serata, poi, hanno incentivato ulteriormente un professionista che riesce – ancora oggi – a portare un sorriso nelle case degli italiani con grande facilità. Si tratta soltanto di cambiare prospettiva. Infatti Mediaset alza l’asticella: Giusti, oltre a condurre The Wall e Caduta Libera, sta iniziando le registrazioni di Passaparola. Il programma che, nei primi anni Duemila, ha reso Gerry Scotti un’istituzione catodica.

Oggi il titolo è pronto a rivivere una seconda età dell’oro. Mediaset è determinata a riproporlo in versione rinnovata. Davide Maggio dichiara, in anteprima, che i casting della trasmissione sono già cominciati e una puntata pilota del programma sarebbe in cantiere da qualche giorno. Massimo riserbo sulla possibile data d’inizio della trasmissione, così come la fascia di palinsesto resta ancora da stabilire. C’è l’intenzione di diversificare e arricchire il preserale, visto che La Ruota della Fortuna (per il successo che sta riscuotendo) non si tocca.

Max Giusti alla conduzione

Magari, questa però è solo un’ipotesi, è possibile prevedere una pausa estiva del format e il respiro arriverebbe proprio da Passaparola come rincalzo eccellente. Al momento, però, non ci sono conferme. È nota soltanto la volontà di Pier Silvio Berlusconi di far rivivere un programma che ha segnato un’epoca.

🔴 Vi ricordate quando Ilary Blasi e Francesca Lodo erano nello stesso corpo di ballo, quello delle Letterine, a Passaparola? #Isola pic.twitter.com/rh7PIVTi2q — Tvblog.it (@tvblogit) March 15, 2021

Alla conduzione, stavolta, ci sarà Max Giusti. Questo è il primo tassello di rinnovamento del formato, ma le indiscrezioni assicurano che i cambiamenti legati al contenuto saranno molteplici. L’importante è tornare a giocare con le parole. Un sentiero catodico entro cui Mediaset sembra muoversi agevolmente.