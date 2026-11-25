Il GialappaShow si prepara a tornare. Dopo gli ascolti incoraggianti delle scorse settimane, il programma ideato e condotto dalla Gialappa’s Band con la collaborazione del Mago Forest sarà nuovamente su Tv8 (e in simulcast su Sky Uno) per un nuovo appuntamento tra risate e parodie. Non mancheranno le sorprese, come accaduto nella scorsa puntata con Giusy Buscemi. L’attrice ha dato prova di saper fare la differenza anche nei panni di co-conduttrice sfoderando una simpatia e una duttilità artistica fuori dal comune.

Ora si cambia per cercare di replicare le stesse performance delle scorse settimane, possibilmente migliorando ancora. La Gialappa’s Band quindi punta su un’altra presenza illustre per portare a casa la puntata. Tony Pitony sarà accanto a Mr. Forest per il settimo appuntamento della trasmissione. Il noto cantante finirà al centro delle gag del cast di comici per dare adito a una conduzione sui generis. Con l’occasione presenterà anche il suo nuovo progetto musicale. Il cofanetto di canzoni di Natale, inciso con Ditonellapiaga, dal titolo evocativo: Natale con Ditony. Una vera e propria svolta tra satira sociale e goliardia.

Tony Pitony al GialappaShow

Non mancheranno quindi gli artisti che hanno reso grande il programma nel corso di queste otto stagioni. Da Brenda Lodigiani ad Alessandro Betti, passando per Gigi e Ross, fino ad arrivare a Maccio Capatonda. Ci sarà tanto divertimento anche con le performance di Tony Bonji, Max Angioni e Giovanni Vernia. Torna anche Giulia Vecchio nei panni di Emma Marrone e Milly Carlucci. Le stelle della comicità riprenderanno a brillare e Tony Pitony potrà mostrare tutto il suo estro tra un brano insieme ai Neri per Caso e una gag concordata con il cast ufficiale del programma.

TonyPitony è il co-conduttore della settima puntata!#GialappaShow lunedì alle 21:30 in prima visione su @tv8it pic.twitter.com/aAGloBcfKm — Gialappa's Band (@GialappasB) November 25, 2026

La trasmissione è disponibile anche on demand per gli abbonati Sky. L’appuntamento in chiaro rimane sempre lo stesso: lunedì 30 novembre 2026 alle 21.30 su Tv8. Tony Pitony, la Gialappa’s Band e il Mago Forest danno appuntamento ai telespettatori più affezionati e anche a chi vorrà sintonizzarsi sul GialappaShow per la prima volta, curioso di capire cosa farà il cantautore siciliano in questo contesto così irriverente e inedito per i suoi trascorsi.

Musica e cinema nel futuro dell’artista

Infatti Pitony è abituato a esibirsi prevalentemente in concerto, sebbene stia lavorando – tra le altre cose – anche a un film da protagonista che lo vedrà coinvolto persino dietro la macchina da presa. Non resta che aspettare qualche altro giorno per scoprire cosa bolle in pentola.