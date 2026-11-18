A poche settimane dall’uscita di “Amateur”, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW “Cremonini – Amateur Forever”, il documentario diretto da Pepsy Romanoff che va oltre il racconto della lavorazione di un disco per esplorare le ragioni artistiche e personali che hanno portato Cesare a realizzarlo.

Attraverso immagini, momenti intimi e riflessioni raccolte durante il percorso, Cremonini racconta il desiderio di rimettere in discussione le proprie certezze, di ritrovare la propria libertà creativa e di dare forma a un gesto artistico coraggioso. Accanto a lui, alcuni degli artisti e musicisti che hanno condiviso questa esperienza: Salmo, Malika Ayane, Fabri Fibra e Donny McCaslin.

Il racconto prende forma a marzo, a Londra, quando Pepsy raggiunge Cesare, da solo e senza indicazioni, per documentare la nascita di “Amateur”. La sua macchina da presa entra nello studio di registrazione, segue il dialogo con i musicisti e raccoglie momenti spontanei, dubbi, intuizioni e riflessioni che accompagnano le scelte alla base del nuovo album.

Cremonini e il suo “più grande fallimento”

Nel documentario “Cremonini – Amateur Forever”, in onda martedì 8 dicembre alle 21.00 su Sky Documentaries, alle 21.30 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, il racconto si sposta a settembre, sei mesi dopo le riprese londinesi. Cesare è atteso sul set per un’intervista importante, ma non si presenta. Pepsy e la troupe lo aspettano e proprio quell’attesa diventa il punto di partenza per ripercorrere i giorni trascorsi insieme a Londra. Quando finalmente Cesare arriva, si racconta con sincerità, tornando sulle scelte, sulle idee e sulle riflessioni che hanno accompagnato quello che lui stesso aveva definito “il suo più grande fallimento”. Il racconto si conclude un mese dopo, sul palco dell’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, dove le canzoni del nuovo album prendono vita davanti al pubblico, chiudendo il cerchio su un progetto nato a immagine e somiglianza di Cremonini.

“Per raccontare la verità con la musica devi vivere delle esperienze personali che hanno bisogno di un tempo”, dice Cesare. È proprio da questa consapevolezza che nasce “Amateur”, un disco con cui Cremonini ha scelto di rimettere in discussione le proprie certezze, senza lasciare che i risultati raggiunti diventassero un limite alla sua libertà creativa. È anche il significato di “Amateur Forever”: per sempre libero. Libero di rischiare, di cambiare direzione, di continuare a fare musica prima di tutto per amore.

Quando e dove vedere il documentario

Anche le immagini accompagnano questo percorso: dalle riprese spontanee, girate a luci basse e con la camera a mano durante i giorni londinesi, si arriva a quelle del concerto, dove tutto cambia dimensione. Le riprese diventano più strutturate, la luce è quella del palco, ogni dettaglio è curato. Due modi diversi di raccontare lo stesso artista e la stessa ricerca di libertà.

La collaborazione già avviata tra Sky e Cesare Cremonini si rafforza così attraverso un progetto che intreccia musica, intrattenimento e racconto. Un percorso che si è articolato in diverse iniziative e attività e che trova in “Cremonini – Amateur Forever” un nuovo capitolo, confermando la volontà di Sky di essere al fianco dei grandi artisti italiani e di raccontarne non soltanto il talento, ma anche le scelte che ne accompagnano il percorso artistico.