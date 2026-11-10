This is Me arriva sotto l’albero: lo show di Mediaset con Silvia Toffanin torna il 7 dicembre 2026

Vigilia di Immacolata Concezione con Silvia Toffanin. Questo è il piano di Mediaset che l’avvento natalizio lo prepara con uno show di primo piano. Il programma con il talento e le rivelazioni illustri è arrivato alla terza edizione: la peculiarità maggiore è il racconto di vita, fra aneddoti e sorprese, dei vip più attesi. Anche qualcuno che solitamente non si racconta a 360 gradi. Lo scorso anno, fra gli altri, abbiamo visto Marco Columbro e Amadeus. This Is Me è un mix tra avanguardia e operazione nostalgia.

A orchestrare tutto questo ci pensa, sapientemente, Silvia Toffanin che mette l’abito delle grandi occasioni e porta avanti la prima serata con garbo, professionalità e autoironia. Lo confermano anche le incursioni bonarie di Vincenzo De Lucia, nel corso delle singole edizioni del programma ha imitato con irriverenza la padrona di casa guadagnando consensi e applausi. La televisione di spessore, in grado di alternare intrattenimento e riflessione, torna con un contenuto di punta.

This Is Me riparte il 7 dicembre 2026

Pier Silvio Berlusconi aveva detto che il formato necessitava di un budget piuttosto importante, ma Cologno Monzese era disposta a spendere questi soldi dato il risultato televisivo. La trasmissione infatti è sempre stata molto seguita, proprio perchè non capita tutti i giorni di vedere i big del piccolo e grande schermo raccontarsi senza filtri. Quest’anno, poi, c’è un altro espediente: This Is Me è pronto per occupare il palinsesto del 7 dicembre 2026 con la prima puntata.

Una volontà che apre il clima natalizio attorno all’azienda. Non c’è solo il fattore festivo, dato che anticipare l’Immacolata significa mettere il telespettatore in condizione di guardare il contributo senza tensioni e problemi di tempo. Il giorno dopo, infatti, è festa e in pochi dovranno fare attenzione alla sveglia. Ci potrà essere dunque più margine per proporre cose anche in tarda serata. L’altro fattore stimolante, secondo quanto afferma in anteprima Davide Maggio in anteprima, riguarda la prima della Scala. Raiuno rinnova l’appuntamento teatrale con un evergreen che sul piano televisivo ha regalato sempre standard differenti.

La strategia per battere la concorrenza

Gli spettatori, secondo i calcoli e le analisi di Cologno Monzese, dovrebbero essere attratti maggiormente da un tipo di contenuti come quelli proposti da This Is Me, considerando che lo scorso anno – nelle stesse condizioni – ebbe un grande successo anche Chi Vuol Essere Milionario? – Il torneo con Gerry Scotti alla conduzione. 365 giorni dopo si cambia squadra e contenuto, auspicando un medesimo finale dalle parti di Canale 5 per una terza edizione del programma ancora tutta da scoprire.