Silvia Toffanin, il colpaccio a This is Me: la super ospite della prima puntata

This is Me è pronto ai nastri di partenza e Silvia Toffanin si aggiudica la grande ospite subito al via

Silvia Toffanin torna in prima serata con “This is Me” e conquista tutti con un colpaccio: arriva la super ospite della nuova edizione.

Silvia Toffanin è pronta a tornare sul piccolo schermo con uno dei progetti più attesi di questa stagione televisiva. Dopo il successo della prima edizione, This is Me si prepara a riaccendere le luci dello studio e a riportare al centro i grandi protagonisti dello spettacolo italiano.

Un programma che mescola emozione, intimità e celebrazione, con quel tocco di eleganza e sensibilità che da sempre contraddistinguono la padrona di casa. Toffanin, infatti, ha dimostrato nel tempo di saper condurre con garbo e autenticità, riuscendo a creare empatia con i suoi ospiti come pochi altri.

Silvia Toffanin la convinta, sarà lei la super ospite

La seconda edizione di This is Me andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 15 ottobre, e già dalle prime indiscrezioni sembra che Mediaset abbia deciso di puntare davvero in alto. Ieri sono iniziate le registrazioni e, secondo quanto trapela, l’atmosfera in studio era quella delle grandi occasioni. Oggi, infatti, proseguiranno i lavori con un arrivo che ha mandato in fibrillazione tutto il team del programma: Laura Pausini.

Sì, proprio lei, la cantante de La solitudine, icona della musica italiana nel mondo e vincitrice nel 2006 del Grammy Award. Una presenza che, senza ombra di dubbio, rappresenta un vero colpaccio per Silvia Toffanin e per This is Me. La Pausini, amatissima dal pubblico di tutte le età, sarà protagonista di una delle tre puntate di questa nuova stagione che si preannuncia ancora più emozionante e curata nei dettagli. Il format, infatti, manterrà la sua struttura originale, ma con un filo conduttore ancora più intenso: raccontare e celebrare il talento italiano in tutte le sue sfumature, dalla musica allo sport, passando per la danza e il cinema.

Questa edizione sarà dedicata in particolare ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, una delle figure più amate e poliedriche dello spettacolo italiano. Non è un caso che proprio la Cuccarini sarà al centro di una delle serate evento, tra performance, testimonianze e momenti di pura nostalgia televisiva. Ma con l’arrivo di Laura Pausini, è evidente che This is Me punta a un racconto più profondo, capace di intrecciare storie personali e collettive, di quelle che sanno emozionare davvero.

Silvia Toffanin, con il suo stile sobrio ma incisivo, saprà ancora una volta tirare fuori il meglio dai suoi ospiti. La sua capacità di ascoltare, di non sovrastare il racconto ma di accompagnarlo, è ciò che rende This is Me un programma unico nel panorama televisivo italiano. Canale 5, d’altra parte, crede molto in questo format, che rappresenta un’alternativa raffinata ai classici talk e ai talent show più rumorosi.

In attesa del debutto, cresce la curiosità del pubblico per scoprire cos’altro riserveranno le prossime puntate e chi saranno gli altri grandi protagonisti di questa seconda edizione. Una cosa, però, è certa: con Laura Pausini sul palco e Silvia Toffanin alla conduzione, This is Me promette di essere uno degli appuntamenti più forti e coinvolgenti dell’autunno televisivo 2025.