Gerry Scotti, stoccata social alla Rai dopo Chi Vuol Essere Milionario: c’è anche il “like” di De Martino | FOTO

Chi Vuol Essere Milionario – Il torneo approda nuovamente in prima serata. La novità non è questa, per un programma che dura da 20 anni, ma riguarda più che altro la presenza di Gerry Scotti. Veterano a Mediaset, ma quest’anno Piersilvio Berlusconi gli ha chiesto praticamente qualsiasi cosa.

La fascia preserale è sua, con il successo de La Ruota della Fortuna che ottiene ascolti sempre più alti, ma non basta a certificare la validità di un cavallo di razza come il conduttore di Pavia. Cologno Monzese vuole di più: se la Ruota della Fortuna fa il 26% di Share, minimo, allora occorre portarla anche in prima serata con La Ruota dei Campioni.

Gerry Scotti leader di Mediaset

Quindi Scotti, che aveva lasciato Tu Sì Que Vales in estate per sentirsi più libero, si ritrova con il doppio degli impegni televisivi. Funziona comunque, allora Berlusconi non si ferma. Ruota della Fortuna, Ruota dei Campioni e il torneo di Chi Vuol Essere Milionario. Tutto in pochi giorni. Uno in particolare: la domenica sera, prima dell’Immacolata Concezione, il 7 dicembre 2025.

Il presentatore di Pavia torna a fare il traino di sè stesso: prima La Ruota della Fortuna e poi Chi Vuol Essere Milionario – Il torneo. Ennesima prova superata, con il preserale Mediaset che sfiora il 30% di Share e il Milionario che arriva al 22,4%. Numeri da capogiro, specialmente se in Rai fanno il 6,4% con la prima della Scala.

La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario

La soddisfazione di Scotti non può contenersi e forse c’era da aspettarselo un suo commento velato a quanto accaduto sinora: preso, messo al centro dei palinsesti e spremuto fino all’osso. Professionalmente parlando. Non poteva restare in silenzio a lungo, il conduttore di Pavia, che si dice lusingato della nuova età dell’oro – in termini professionali – che sta vivendo su Mediaset. L’uomo, però, l’estate scorsa aveva promesso di ricalibrare i propri impegni per godersi maggiormente gli affetti. L’ha potuto fare solo parzialmente, perchè attualmente sembra che Mediaset ottenga consenso soltanto con lui.

Gli altri prodotti funzionano, ma Scotti è garanzia di qualità e i numeri salgono in maniera esponenziale. Quindi lui resta al centro di tutto, ma non più in silenzio. Qualche stoccata, in maniera diplomatica, se la concede. I successi portano anche a questo. Allora, dopo la puntata di Chi Vuol Essere Milionario (esordio importante contro la concorrenza della Rai), posta sui social una scala poggiata su una parete. Un quadro desolante, sembra uno scatto esistenzialista.

Stoccata social alla prima della Scala

Il riferimento ironico è agli ascolti bassi che Viale Mazzini ha ottenuto mandando in onda la prima della Scala contro di lui. Una piccola grande rivincita per Scotti, che anche sui social – citando un suo vecchio tormentone – ci tiene a dire: “Le luci vanno giù e non si scherza più”. Gli ascolti, grazie a lui, salgono e il pubblico lo sceglie. Sempre e comunque. Una sentenza televisiva a cui è impossibile sottrarsi: lo sa bene anche Stefano De Martino, che mette like al post di Scotti, rispetto alla prima della Scala.

Un riconoscimento di stima da parte del collega che incassa il colpo, quasi ogni sera, durante il preserale. Insomma, Scotti pigliatutto e non resta a guardare. Lo guardano gli altri, perchè quando il gioco si fa duro lui comincia a giocare. Anche sui social. L’importante è non cambiare canale e abitudini, questo la platea televisiva sembra averlo capito molto bene. Una stoccata alla volta.