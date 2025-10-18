Vincenzo De Lucia imita Silvia Toffanin a This is me: la reazione della conduttrice

È diventato uno dei comici più amati: Vincenzo De Lucia, classe 1987, cattura la simpatia del pubblico grazie alle sue trasformazioni. Maria De Filippi, Mara Venier, Ornella Vanoni, Barbara D’Urso, quattro donne di spicco del mondo dello spettacolo, ma recentemente il suo repertorio si è arricchito di una quinta, inaspettata.

Dopo aver conquistato il pubblico con la sua versione irresistibile della conduttrice di Amici, il comico partenopeo ha deciso di cimentarsi in un’altra figura famosa, Silvia Toffanin, portando sul palco di This is me una caricatura affettuosa e spassosa della conduttrice di Verissimo.

Vincenzo De Lucia conquista This is me e la Toffanin

La puntata di This is me di mercoledì 15 ottobre ha regalato momenti di grande divertimento, tra risate del pubblico, reazioni sorprese e un clima di ironia leggera che ha coinvolto anche la stessa Toffanin. Con la sua mimica impeccabile e un’attenzione maniacale ai dettagli, De Lucia ha riprodotto i gesti, il tono di voce e persino le pause tipiche dell’intervistatrice più famosa del weekend Mediaset.

Il pubblico, abituato a vedere la vera Silvia nelle vesti di padrona di casa elegante e composta, ha accolto con entusiasmo la sua “versione alternativa”: un ritratto ironico, senza essere offensivo, che ha messo in evidenza la capacità di De Lucia di giocare con i tratti più riconoscibili dei personaggi. Sin dal suo ingresso in studio, De Lucia ha fatto capire che la serata sarebbe stata tutta da ridere. “Ma tu chi sei?” ha chiesto alla vera Silvia, con lo stesso tono dolce e un po’ disarmante che caratterizza la conduttrice di Verissimo. Alla risposta: “Sono Silvia”, l’imitatore ha ribattuto prontamente: “No, io sono Silvia! Quella che non sa fare le domande sei tu, spostati!”, dando il via a un botta e risposta esilarante che ha immediatamente infiammato il pubblico.

La scena è stata accolta con applausi e risate, soprattutto perché la Toffanin, con grande autoironia, ha deciso di stare al gioco. Tra i momenti più riusciti, quello in cui De Lucia ha preso di mira uno degli elementi più iconici delle interviste di Verissimo: la lacrima facile. “Eleonora (la ballerina Eleonora Abbagnato presente in studio n.d.r.) è qui da cinque minuti e ha già bagnato tutto il fazzoletto”, ha detto, entrando in scena con una bacinella d’acqua e un panno in mano, ironizzando sulla celebre frase pronunciata in quasi ogni puntata del programma: “Mi ero ripromessa di non piangere”. Anche la Toffanin, tra le risate, ha commentato divertita: “È tutto vero, succede sempre!”. E’ evidente che la conduttrice è perfettamente consapevole delle dinamiche del suo format ed è sempre pronta a scherzarci su. Tra un sorriso e qualche battuta di risposta, Silvia ha dimostrato di saper stare al gioco e, anzi, di divertirsi nel vedere se stessa attraverso lo sguardo ironico di De Lucia.