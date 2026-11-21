Sesto appuntamento con la nuova stagione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in onda lunedì 23 novembre, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8. Anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Ad affiancare il Mago Forest nella conduzione sarà questa volta l’attrice ed ex modella Giusy Buscemi coinvolta come al solito in più momenti comici durante la serata e nell’immancabile intervista del Caffè Letterario.

Tra gli ospiti della puntata anche Valentina Lodovini, coinvolta in un’improbabile intervista con il Regista Turco di Toni Bonji assieme alla stessa Giusy Buscemi, e Salvatore Esposito in collegamento con il Roberto Saviano interpretato da Gigi, per un incontro tutto da scoprire. Poi ancora ci sarà Joe Bastianich, protagonista di un surreale faccia a faccia con il suo alter ego, alias Ubaldo Pantani.

GialappaShow in prima serata su TV8

A dare il via alla serata, un incontro al citofono decisamente fuori dagli schemi tra Ivan, interpretato da Alessandro Betti, e Daniele Silvestri, mentre la sigla vedrà l’intero cast alle prese con un omaggio al mondo di Indiana Jones. Sul palco arriverà poi Jaynital, l’irriverente artista di Max Angioni, accompagnato dal corpo di ballo.

Giusy Buscemi è la co-conduttrice della sesta puntata!#GialappaShow lunedì alle 21:30 in prima visione su TV8 e SkyUno pic.twitter.com/z6WZ33fgYQ — Gialappa's Band (@GialappasB) November 18, 2026

Ancora grande spazio alla musica, con i Neri per Caso protagonisti di una serie di esibizioni imperdibili. Il gruppo vocale si cimenterà in una versione di Satisfaction dei Rolling Stones, accompagnerà Daniele Silvestri e il coro le Mondine sulle note di Dolcenera di Fabrizio De André e sarà protagonista di altri momenti musicali, tra cui Donne insieme a Francesco Gabbani, interpretato da Ross. Nella selezione musicale non mancherà anche una sorprendente rilettura di Pippero di Elio e Le Storie Tese.

Giusy Buscemi co-conduttrice accanto al Mago Forest

Tornano anche le grandi parodie che hanno conquistato il pubblico di GialappaShow. Giulia Vecchio si sdoppierà tra le incursioni di Iva Zanicchi ed Emma Marrone, mentre Brenda Lodigiani vestirà i panni di Victoria Cabello, pronta a irrompere in studio e a mettere alla prova la pazienza del Mago Forest. Non mancheranno Lele Adani, alias Max Angioni, e Stefano De Martino, nell’interpretazione di Gigi, che farà il suo ingresso con il camice bianco da dottore.

A scandire la serata, il ritorno degli sketch e delle rubriche più amate: Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, questa volta insieme a Lillo; Storie Male, il podcast di Maccio Capatonda; Le Iene con Stefano Rapone; l’Avvocato d’Ufficio di Toni Bonji; le improbabili Start Up di Edoardo Ferrario nei panni di Ascanio Maria Lodovichi; e ancora Ultimo Appuntamento, Chi l’ha visto? Retired e Casa Piersilvi. Mentre Giovanni Vernia tornerà al pianoforte nei panni di Terzultimo.