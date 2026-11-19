“Ciao Corrado”, La7 ha già preparato il saluto al pubblico di Augias: “Un omaggio che lui stesso ha scelto”

Andrea Salerno, Direttore di rete a La7, è tra i primi a salutare commosso Corrado Augias. Il giornalista, scrittore e conduttore televisivo è morto all’età di 91 anni. La sua dipartita ha lasciato un vuoto a tratti incolmabile anche all’interno dell’emittente di Urbano Cairo. Il palinsesto di rete è stato rispettato, ma ogni trasmissione non manca di omaggiare e tributare una figura così importante e rappresentativa. Augias c’era già ai tempi di TMC.

Tornare, successivamente, a La7 è stato come ritrovare un’abitazione familiare. Con la stessa familiarità, confidenza e sensibilità ha portato avanti il proprio lavoro in questi anni. Ora, che a parlare devono essere purtroppo e per fortuna (data l’eredità intellettuale che ha lasciato con il materiale raccolto) i ricordi, è compito di chi gli è stato accanto fino agli ultimi istanti riordinare le idee. In questo Salerno si mostra puntuale e preciso: ai microfoni dell’AdnKronos fa chiarezza. “Abbiamo lavorato insieme fino alla fine, manderemo in onda una puntata speciale lunedì 23 ottobre 2026 su La7“.

Il saluto di La7 a Corrado Augias

“I momenti televisivi più significativi faranno parte di questo estratto. Non abbiamo ancora scelto il titolo, ma probabilmente si chiamerà Ciao Corrado”. Il Direttore di rete, poi, racconta degli incontri avvenuti con Augias che ha scelto, accompagnato da una lucidità disarmante, i momenti migliori da mettere in scaletta per il proprio congedo televisivo. “Ha messo uno accanto all’altro i pezzi di una puntata che lui stesso avrebbe voluto vedere quando sarebbe arrivato il momento”.

Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta @La7tv si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme. pic.twitter.com/WdNjdcB7g7 — Andrea Salerno (@SalernoSal) November 19, 2026

Questo tipo di consapevolezza accompagna soltanto i più grandi e coloro che non hanno alcun tipo di remora a tirare le somme di una carriera sfavillante. In pochissimi hanno avuto una tale forza e altrettanto pragmatismo. Augias segue, dunque, l’esempio di Camilleri e altri grandi intellettuali del tempo.

Quando e dove vedere il contributo televisivo

Il cosiddetto coccodrillo lo sceglie lui, prima di chiunque altro. Evitando retorica, ma scegliendo consapevolmente di puntare sulla vitalità. Persino quando arriva il momento di salutare. Un ultimo viaggio insieme, anche attraverso il piccolo schermo, che consegna agli appassionati un ulteriore feedback della persona che Augias è stato e resta agli occhi di chi lo ha conosciuto. Dentro e fuori dagli studi televisivi. Ciao Corrado, il saluto de La7 a uno dei suoi volti più autorevoli, arriva lunedì sera. Disponibile anche su La7Play.