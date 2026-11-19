Corrado Augias è morto a 91 anni, ma la sua capacità di scrivere e informare – tra televisione e carta stampata – ha fatto la differenza con garbo e consapevolezza plasmando il piccolo schermo a simposio culturale.

Corrado Augias è morto all’età di 91 anni. La sua attività giornalistica è ben nota, una vita intera dedicata alla scrittura e all’approfondimento. Si è sempre distinto a Repubblica, ambiente che ha vissuto fino in fondo. Editorialista, corrispondente, sempre in contatto con i lettori attraverso rubriche e approfondimenti che sapevano mescolare confronto, attualità e suggestioni di vario genere.

Lo stile Augias deriva da Eugenio Scalfari, di cui è stato allievo, che ha saputo insegnargli la forza delle parole ma anche la sua misura. Ogni termine è una storia, per questo ciò che va detto occorre capirlo con responsabilità e parsimonia. Stesso discorso, con un pizzico di coscienza in più, per le parole da non dire. Uno con la cultura classica e umanistica come Corrado Augias era portato a parlare di qualunque cosa scrivendone ancor di più. Il tempo e un certo tipo di giornalismo gli ha insegnato che asciugare non volesse dire necessariamente togliere, ma dare importanza.

Corrado Augias è morto a 91 anni

Quindi, ogni suo elaborato diventava lo specchio di una riflessione. Un’analisi che andava a scontrarsi con la storia. La contemporaneità. Augias ha sempre vissuto nel presente, guardando al futuro. Mai rassegnato e perennemente curioso del mondo che cambia. Capire è sempre stato al centro dei suoi principi più ferrei: lo stimolo intellettuale rinnovato dalle cose da fare. Gli ideali da portare avanti senza restare ancorati a una stessa visione. Incline al più socratico degli assiomi. Io so di non sapere.

Invece, Corrado Augias sapeva tanto. Molto. Conservava, però, un’umiltà e una compostezza fuori dal comune che traspariva anche nei suoi scritti e l’ha portato – negli anni – persino in televisione. 26 tipi di programmi differenti tra Rai e Telemontecarlo. Poi La7. Il piglio era lo stesso di quando davanti a sè aveva un foglio bianco: il garbo e le buone maniere dovevano fare da apripista persino se a guardarlo era una telecamera. Quelle braccia conserte che si aprivano nel momento in cui c’era qualcuno pronto a dire la propria. Lo accoglieva come se fosse uno di famiglia, infatti i suoi programmi hanno sempre restituito la sensazione di casa.

Un appuntamento fisso per chi amava e ama capire le sfumature della quotidianità che ci circonda. Le ultime apparizioni ne La Torre di Babele, recentemente anche il dibattito prima di M – Il figlio del secolo ha alimentato l’interesse di chi voleva sentire il suo punto di vista. Preciso, essenziale, mai sopra le righe, costantemente pronto a riordinare le idee e le priorità di chi aveva la forza di ascoltare e capire. Si creava quasi sempre uno scambio condiviso di idee, pensieri e riflessioni.

Garbo e consapevolezza tra tv e giornali

Augias lascia questa terra, ma i suoi lavori resteranno immutati. L’eredità più grande, che rimane come una lezione definitiva, sta nella capacità di esporsi. Anche schierarsi quando serve, come ha fatto nel chiedere – prima di molti – verità per Giulio Regeni, senza però restare ancorati al passato. Gli ideali restano, ma la capacità di sorprendersi e sorprendere non deve mai mancare. Per questo la sua televisione è paragonabile a un simposio culturale. In cui si entra, si ascolta, ci si accapiglia con educazione, si lascia andare quel fervore passionale di chi ama difendere un punto di vista, per uscire rinnovati e appagati.

L’educazione a un piccolo schermo che fosse accattivante, coinvolgente ma anche e soprattutto di servizio. Augias la sua parte, svolgendo il compito alla perfezione, l’ha fatta fino all’ultimo andandosene come vorrebbero o dovrebbero fare molti: pensando che non sia ancora finita, rivolto alla prossima sfida. Alla ricerca dell’ennesimo motivo per stupirsi e continuare a indagare tra l’affetto dei cari, la passione dei telespettatori, buon cibo e i gatti che tanto ha amato.

Un ultimo inchino

Ora non rimane che un ultimo inchino prima di tuffarsi nelle parole dei suoi scritti. Un monito da tramandare e custodire come baluardo verso un avvenire ancor più denso di obiettivi, con un complice in meno che però ha avuto la forza – anche attraverso la televisione – di far capire a tutti come andare avanti.