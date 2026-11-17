Enrico Mentana fa chiarezza sul proprio futuro professionale tramite un post social. Ancora massimo riserbo su cosa farà dopo il suo addio a La7: niente tg. Gli scenari all’orizzonte sarebbero diversi, ma un disegno televisivo ben preciso anima l’avvenire del cronista.

Enrico Mentana torna a parlare del proprio futuro professionale. Lo fa in maniera trasparente, tramite il proprio account social, per affermare che non è il caso di affannarsi a cercare scenari e possibili retroscena su trattative segrete. Chiarezza, nel caso, ci tiene a farla lo stesso cronista: il quale ammette di aver ricevuto diverse offerte dalle principali aziende televisive del Paese, tranne Skydance e La7. Quindi, ciò che si capisce (ma era chiaro anche prima) è la rottura con Cairo.

Il Patron de La7 non è un tipo disposto a rincorrere nessuno, tantomeno i suoi pezzi più pregiati. L’emittente ex TMC è sempre stata definita una realtà aperta, quindi chi vuole rimanere resta e chi desidera andare via può farlo tranquillamente. Le attese per il rinnovo di contratto non erano figlie di una strategia: non è stato trovato l’accordo. I più maligni potrebbero dire che non è stato neppure cercato, ma questo non è dato saperlo con effettiva contezza.

Enrico Mentana e il post social sul futuro

Mentana ha fatto capire che La7 è un capitolo chiuso. Anzi, semi-chiuso. C’è ancora tempo per un “ultimo ballo” insieme. Il 23 dicembre 2026, ultimo giorno da Direttore e conduttore del TgLa7 per Enrico Mentana. Poi tante vacanze, buon Natale a tutti e il regalo più bello da scartare a inizio anno. L’annuncio per gli scenari previsti nel 2027: se è vero che Mentana è stato cercato praticamente da tutti, è anche lecito aspettarsi che sappia già cosa voglia fare.

La decisione, lui, l’ha già presa sebbene dica di voler prendere tempo. È una questione di rispetto ed etica nei confronti de La7: 15 anni di servizio, al netto delle frizioni, non sono uno scherzo. Si tratta di una parentesi storica e televisiva importante, va onorata e rispettata sino all’ultimo giorno. Poi cosa succederà? Mentana dovrà comunicare a tutti cosa abbia scelto. Sempre il post social pubblicato sul suo account ufficiale precisa che non tornerà nei tg. Vuole fare qualcosa di nuovo.

Sky in vantaggio sulla concorrenza

Quindi un programma dedicato all’approfondimento giornalistico, magari con riferimento alla politica. La maratona Mentana, ormai, è un format a sè stante: lo porterà altrove. Fanpage afferma che le trattative fra Mentana e Sky siano avviate, manca soltanto l’ufficialità. Ci sarebbero, stando alle indiscrezioni, alcuni nodi da sciogliere: Sky nella fattispecie dovrebbe pagare un indennizzo economico per tenere fede al patto di non concorrenza. Ovvero un accordo che decreta un vincolo contrattuale secondo cui il professionista si impegna a non svolgere attività in diretta in competizione con l’azienda uscente per un certo periodo di tempo successivo al termine del rapporto professionale.

Tradotto: se Mentana vuole portare un formato a trazione politica altrove, deve attendere un po’ di tempo. A meno che, per ingannare l’attesa, non venga sborsata una cifra determinata per mettere fine a tale principio contrattuale e sciogliere il vincolo. Cairo, sempre secondo quanto si apprende da Fanpage, non metterà i bastoni fra le ruote a Enrico Mentana. Il quale sarebbe già ingolosito dal raccontare la prossima stagione politica italiana, con tanto di chiamata alle urne, dalle parti di Sky. Ad attirarlo maggiormente la possibilità di sperimentare un contenitore ibrido.

Il “fattore” Tv8

Disponibile sia sulla Paytv che in chiaro, la presenza di Tv8 in tal senso è stata determinante. Un’esperienza nuova con i principi di un tempo. Ora non resta che aspettare il momento giusto per annunciare il passaggio di consegne, Mentana cambia azienda e l’atmosfera è la stessa che anticipa il passaggio di un grande bomber in un’altra squadra. Prima, però, l’ultimo giro di campo assieme ai vecchi compagni. Standing ovation finale prima di tornare a raccontare l’Italia altrove.