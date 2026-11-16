Diario del Giorno – Ciao Toni: Rete4 segue in diretta l’ultimo saluto al cronista Mediaset

Mediaset ricorda ancora Toni Capuozzo, il noto giornalista morto a 77 anni poco dopo aver scoperto di avere un tumore. Lo stesso cronista aveva annunciato di provare a combattere con l’aiuto dei medici la malattia. Poi gli eventi hanno aperto un altro triste scenario. Capuozzo viene ricordato da Cologno Monzese in maniera sentita, profonda e corale. Pier Silvio Berlusconi ha raccontato al Tg5 il rapporto che aveva con il celebre giornalista: un legame che superava i diktat aziendali.

Si trattava effettivamente di un riferimento collettivo. Berlusconi ha raccontato, senza remore, quanto amava confrontarsi con il noto giornalista proprio per la capacità lucida e mai banale (che ha conservato fino alla fine) di vedere il mondo e i suoi cambiamenti. La dipartita di Silvio Berlusconi è stata dolorosa: una ferita ancora aperta per Pier Silvio, proprio Capuozzo lo ha aiutato a metabolizzare questo dolore. Oggi Mediaset deve fare i conti con un’altra giornata particolare.

Rete4 saluta Toni Capuozzo per l’ultima volta

Quella in cui la comunità porta l’ultimo saluto al giornalista, l’emittente si prepara con uno speciale in onda su Rete4 alle ore 14.00: Diario del Giorno – Ciao Toni. Un appuntamento specifico per seguire i funerali in diretta televisiva con un dibattito volto a ricordare il professionista, ma anche e soprattutto l’uomo che per molti anni ha popolato i corridoi di Mediaset. L’impegno al telegiornale e gli eventi realizzati tra approfondimento e documentario vecchio stampo.

Una tecnica sopraffina mescolata con una sensibilità desueta. Questo era e resta Capuozzo, persino quando soleva prendere posizioni divisive. Aveva un modo di porsi ed esporsi che accendeva il dibattito senza mai alzare i toni in maniera gratuita. Oggi, a partire dalle 14.00, in studio ci sarà Sabrina Scampini, insieme a numerosi colleghi e amici, tra cui Elena Guarnieri, Mario Giordano e Nicola Porro, uniti nel ricordo di un collega e amico. Capuozzo si è sempre speso per dare risalto alle vicende altrui con racconti e lettere accorate che hanno finito per essere un esempio di giornalismo asciutto e formale.

Diario del Giorno edizione speciale

Stavolta tocca agli altri dare una prospettiva alla consapevolezza più triste. Toni Capuozzo rimarrà nei ricordi di chi lo ha amato e di chi ama il mestiere di informare. Giornalisti si diventa, ma la passione è innata. Come ha dimostrato il celebre cronista che, fino all’ultimo, ha conservato una luce e una lucidità figlie soltanto di chi davvero ha avuto la forza di percorrere un sentiero anche nei momenti più duri.