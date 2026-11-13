Toni Capuozzo, informare per cambiare prospettiva: guardare oltre con un pizzico di malinconia

Toni Capuozzo è morto all’età di 77 anni, ma la sua lezione giornalistica rimane profondamente attuale. Un esempio di trasparenza e puntualità nel racconto per immagini tra storie senza tempo e testimonianze di un mondo che cambia.

Toni Capuozzo ci ha lasciato esattamente nella stessa maniera in cui per anni è entrato nelle case degli italiani, con garbo e discrezione. Questo è il primo fattore peculiare di un professionista senza tempo: conservare la capacità di esserci senza clamore, ma attraverso un esempio da seguire. Se n’è andato il 12 novembre 2026 in seguito a un tumore che aveva annunciato soltanto poche settimane prima. A 77 anni lascia amici e colleghi interdetti, senza contare la famiglia e i suoi cari, ma anche in questo caso la scelta è stata perentoria. Zero riflettori e luci puntate addosso: un annuncio semplice e diretto.

“Ho un tumore, proverò ad affrontarlo come sono capace. Grazie alla collaborazione dei medici, con tanti piccoli e grandi affetti”. Poche parole, chiare e precise lontano da ogni tipo di spettacolarizzazione. Conta l’essenza dell’informazione, dei sentimenti, delle emozioni. Capuozzo ha sempre agito in questo modo, badando alla sostanza dei fatti, senza troppo clamore e ricerca spasmodica della ribalta. La chiamava “religione dei fatti” che doveva necessariamente coincidere con un racconto della realtà vero, intenso e puntuale. Lontano da giri di parole ed eccessiva retorica. Questo ha portato negli anni di onorato servizio sul piccolo schermo e la carta stampata.

La forza del racconto per immagini

Un racconto giornalistico, fatto di reportage e inchieste, che attraversava i conflitti senza dimenticare le vicende individuali. Non le sue, manteneva sempre un’oggettività impeccabile, ma quelle di chi viveva una situazione precaria, di povertà, in mezzo alla guerriglia e le scelleratezze. Un contesto bellicoso non è soltanto ed esclusivamente politica, strategie militari. È anche bisogno di giustizia sociale e diritti, racconto degli ultimi. Il giornalismo come mezzo per dar voce a chi non ne aveva, oppure non veniva ascoltato. Proprio questo aiutava chi guardava le sue indagini in giro per il mondo a cambiare prospettiva, volgere uno sguardo più approfondito sul mondo.

Aveva iniziato la carriera giornalistica nel 1979 dopo gli studi universitari a Trento e qualche esperienza in redazioni di spessore: celebri le collaborazioni con Reporter e Panorama, poi arrivò l’offerta di Silvio Berlusconi che ha puntato a farlo diventare uno dei volti più riconoscibili dell’informazione Mediaset. Occhi puntati sui principali scenari internazionali: Capuozzo ha raccontato i conflitti e le vicende legati alla ex Jugoslavia, la Somalia, il Medio Oriente, l’Afghanistan e l’Iraq. Contesti di guerra in cui ha portato esclusive, aggiornamenti costanti e collegamenti da brivido, ma soprattutto ha cercato (riuscendoci quasi sempre) di entrare in contatto con i luoghi e le persone direttamente interessate. Era sempre laddove i riflettori non erano accesi per strategia o eccessivo timore.

Kemal e la voce degli ultimi

Capuozzo, invece, ha sempre voluto analizzare nel dettaglio le conseguenze concrete degli avvenimenti. Entrando, con delicatezza e parsimonia, nelle crepe più intime di ogni singola vicenda senza scadere nella morbosità. Fornendo dettagli importanti che avrebbero fatto la differenza. Sarajevo resta una delle testimonianze rimaste negli annali, probabilmente una delle esperienze più significative della propria vita professionale: correva l’anno 1992. L’assedio della città viene raccontato da Capuozzo che si ritrova al centro del vulnus bellico. Situazione che lo porterà a occuparsi di Kemal: bambino di pochi mesi, orfano e mutilato al termine di un bombardamento.

Capuozzo non solo ha raccontato la sua storia, ma si è speso in prima persona affinché il piccolo arrivasse in Italia con la possibilità di ricostruirsi un’esistenza. Il cronista lo ha nascosto dapprima nel proprio giubbotto antiproiettile, poi riuscì a portarlo nello Stivale dove visse con lui per 5 anni. Una vera e propria rinascita per il piccolo Kemal dopo quegli orrori paragonabili all’inferno che il noto giornalista ha raccontato senza tradire il proprio sgomento. Dimostrazione di quanto, oltre al dovere, ci sia la responsabilità e l’esigenza di essere persone migliori: Capuozzo lo è stato una persona migliore, anche per non essersi voltato quando era il momento di agire.

Il sequestro a Najaf

Il futuro dato a Kemal è solo uno degli esempi tangibili di un operato senza macchia. Il confine tra testimonianze e coinvolgimento umano non dovrebbe essere mai superato, ma dentro quel condizionale c’è la differenza tra un semplice cronista e un artigiano della notizia che scava e rintraccia un collegamento fra passato e presente senza dimenticare l’avvenire di chi ce l’ha fatta per miracolo. Anche grazie a una mano tesa nel momento giusto.

Rimanendo in tema, Capuozzo era sempre in cerca degli avvenimenti più cruenti. Al punto che nel 2004 ha provato persino l’esperienza del sequestro con tutta la troupe del TG5 dalle parti di Najaf. Chiunque altro si sarebbe battuto in ritirata: Capuozzo no. Ha scelto di dare tutto fino in fondo, aspettando il momento giusto per riordinare i pezzi del puzzle e raccontare tutto. In costante avversione alla velocità dei nuovi media, il cronista ha concepito il racconto della notizia come una gestazione da alimentare con la dovuta calma e precisione. La credibilità come unico fine e l’adrenalina come benzina.

Giganti – I protagonisti della storia

La sua eredità, semmai potrà esserci qualcuno disposto a raccogliere il testimone, si ritrova all’interno delle modalità in cui concepiva la scrittura. Il rapporto avuto con le notizie e la successiva costruzione di un’inchiesta. La scelta di quali dettagli raccontare fa la differenza tra un lavoro degno di nota e una pagina di storia: un cronista, secondo Capuozzo, non deve cercare applausi e complimenti ma rintracciare l’essenza di un avvenimento. Lontano dalle visualizzazioni sterili, vicino alla necessità collettiva.

Responsabilità, passione e malinconia. Le medesime qualità che ha messo nell’ultimo suo grande progetto televisivo “Giganti”. Racconti di persone che hanno cambiato il mondo e fatto la storia. Un gigante, oggi, a modo suo, lo è diventato perché i suoi servizi resteranno una linea di demarcazione fra giornalismo con la G maiuscola e presunte imitazioni. Imparare a guardare oltre, con un pizzico di malinconia. Difficile, non impossibile, talvolta è sufficiente avere un grande esempio di riferimento. Per non perderlo, ora, possiamo soltanto premere il tasto Play.