Lorella Cuccarini verso Io Canto Generation: i motivi del cambio alla conduzione

Lorella Cuccarini verso una nuova avventura professionale. L’attrice si è distinta in questi anni sulle reti Mediaset, tra programmi e apparizioni importanti, ma non ha mai avuto un ruolo centrale nelle dinamiche dei format. Secondo Pier Silvio Berlusconi è arrivato il momento di fare un ulteriore upgrade. L’indiscrezione è lanciata da Affari Italiani e qualche rumors sarebbe emerso anche nella recente conferenza stampa del Patron di Mediaset. Ci saranno grandi ritorni, in termini di programmazione, con altrettanti cult da riscoprire. Certezze del passato con nuovi conduttori, si pensa a Passaparola e Ok, il prezzo è giusto!.

C’è anche dell’altro, il riferimento è a Io Canto, un brand affidabile per Cologno Monzese che negli anni è stato portato avanti da Gerry Scotti prima e Michelle Hunziker poi. La trasmissione ha avuto varie versioni. Nella tipologia Generation, che dovrebbe essere la versione kids del formato, Cuccarini potrebbe rientrare benissimo in veste di nuova padrona di casa. L’idea è arrivata direttamente dai vertici aziendali e sta cominciando a prendere corpo.

Lorella Cuccarini conduttrice a Mediaset

I motivi che portano a questo rinnovamento sono principalmente due: il primo riguarda l’appeal della Cuccarini anche in termini di pubblico. La donna riempie i teatri con i musical a cui partecipa e negli anni di presenza ad Amici è riuscita a empatizzare con allievi e platea. Una certezza che porta ascolti e fidelizzazione. Proprio quello di cui ha bisogno un programma come Io Canto Generation. L’altro motivo riguarda Michelle Hunziker: la nota performer ha già fatto in questa stagione moltissime apparizioni su Mediaset, da SuperKaraoke e Zelig 30.

Due esperimenti che hanno raccolto meno di quanto avrebbero potuto e dovuto, non per responsabilità dell’artista svizzera. Berlusconi teme, tuttavia, che una sovraesposizione mediatica dell’artista possa non far bene all’immagine della stessa interprete e causare ulteriori flessioni nei contenuti aziendali. Lorella Cuccarini, invece, in termini di conduzione sarebbe da riscoprire: un elemento che potrebbe portare curiosità e voglia anche nei telespettatori, i quali sarebbero più portati a seguire la trasmissione. Quindi, secondo i calcoli e le indiscrezioni, Ilary Blasi dovrebbe prendere il posto di Iva Zanicchi al timone de Ok, il prezzo è giusto! mentre Passaparola (l’ha spoilerato Fiorello senza ricevere conferma) toccherebbe ad Amadeus.

L’eredità di Michelle Hunziker

Io Canto Generation passa, invece, alla Cuccarini che eredita la postazione di conduttrice da Michelle Hunziker. Un valzer di poltrone che dovrebbe servire a dare una sferzata in un momento importante della stagione televisiva. L’ultima parola spetta al telespettatore, con lo Share giudice supremo di tutte queste operazioni. Le nuove strategie di palinsesto prendono forma tra sorprese e aspettative.