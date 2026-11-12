Enrico Mentana e il post social sul TG5: “Un congedo definitivo, la storia va solo in avanti”

Enrico Mentana ricorda i tempi al Tg5 con un post social facendo capire che il ritorno a Cologno Monzese è utopia. Gli scenari sul futuro del noto cronista, dopo il prossimo addio a La7, restano aperti.

Il tele-mercato si intreccia con i ricordi, soprattutto se a parlare è Pier Silvio Berlusconi. Il Patron di Mediaset ha fatto capire, a mezzo stampa, che avrebbe accolto a braccia aperte Enrico Mentana per un eventuale ritorno a Cologno Monzese. L’argomento è diventato attuale dal momento in cui è noto che il cronista lascerà l’incarico di Direttore del TgLa7 a dicembre 2026. Il giorno 23 sarà la sua ultima conduzione ufficiale, l’ha ammesso qualche settimana fa pubblicamente rompendo il silenzio sul proprio futuro.

Una rivelazione solo parziale, Mentana sa bene come funzionano queste cose. Una confessione prima del tempo, su cosa ha scelto di fare dopo Cairo, metterebbe in difficoltà l’azienda per cui è ancora in servizio. Certamente però le sue decisioni le ha prese, l’opinione pubblica e anche alcuni addetti ai lavori però non sanno ancora niente. Quindi tentano la sortita.

Il post social del giornalista

Il Patron di Cologno Monzese ha lasciato dunque intendere che, qualora Mentana volesse valutare Mediaset come nuova casa professionale, le porte sono sempre aperte. Gliele ha spalancate – in tempi non sospetti – papà Silvio e l’erede oggi vorrebbe fare lo stesso, una sorta di ritorno al futuro che farebbe contenti gli investitori e darebbe una sferzata in termini di Auditel. L’operazione nostalgia che molti aspetterebbero, ma non Enrico Mentana.

Il quale – attraverso un post social – rimarca quanto sia grado per l’esperienza al Tg5 ma voglia fare altro: “Quando ho salutato i telespettatori di quel telegiornale è stato un congedo definitivo, perchè la storia va solo in avanti”. Parole che lasciano intendere come sia difficile che il giornalista torni a dirigere il telegiornale di Mediaset. Quindi gli utenti hanno escluso, attraverso qualche ragionamento deduttivo, il possibile ritorno a Cologno Monzese.

Ricordando Mediaset

Volendo proseguire con le riflessioni, però, Mentana semanticamente ha detto che non tornerà al Tg5. Mediaset potrebbe – e qui resta il condizionale – offrirgli anche una nuova posizione. Senz’altro, se Mentana ha postato una determinata foto, la scelta non è casuale. Il futuro resta da decifrare, anche perchè ci sono tante altre pedine all’orizzonte. Sky e Rai, ma anche gli esponenti del Gruppo GEDI. La decisione su cosa fare Mentana ce l’ha già, ma non la dice. Ha fatto capire benissimo, però, cosa non intende fare.

I tasselli del mosaico iniziano a comporsi. Persino quest’attesa spasmodica diventa – in tempi di tele-mercato – appeal mediatico. Addirittura c’è chi ha ipotizzato che Mentana possa fare delle lunghe vacanze prima di tornare operativo. Si godrà il Natale in famiglia, come tanti, ma poi scioglierà la riserva sull’avvenire. Anche perché uno come lui, questo l’ha detto, troppo tempo senza la propria passione non riesce a stare.

“La storia va solo in avanti”

Il giornalismo, per Mentana, non è soltanto un lavoro: si tratta di una vera e propria vocazione che presto troverà una diversa prospettiva. Gli affezionati vogliono scoprire dove e quando vedranno la prossima #maratonaMentana. Allora sarà finito il tempo degli indizi per fare spazio alle nuove certezze.