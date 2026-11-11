Diaco, insulti e umiliazioni al cast di BellaMa: spunta un audio di ex concorrenti e collaboratori del programma

Pierluigi Diaco sta vivendo giorni complicati. Una vera e propria gogna mediatica iniziata da quando è finito al centro di un’intervista particolarmente complicata, quella fatta all’ex sacerdote Alberto Ravagnani. Oggi concorrente di Ballando Con Le Stelle. Il ragazzo è stato coinvolto dal cronista in una puntata di BellaMa, siamo al 3 novembre scorso. Una chiacchierata informale diventa spunto per una vera e propria “inquisizione” con domande che entrano, in maniera sempre più incalzante, nella sfera privata del giovane senza il minimo tatto.

Queste non sono supposizioni, ma dati di fatto oggettivi messi in fila prima dal pubblico che commenta sui social l’accaduto, poi dall’Ordine dei Giornalisti, dal Codacons e infine dalla Rai. Tutti, indistintamente, anche se con un peso istituzionale diverso, chiedono una più corretta gestione della trasmissione. In special modo rispetto ai toni utilizzati, poco consoni – li ha definiti ufficialmente la sezione intrattenimento Daytime della Rai – al Servizio Pubblico.

Diaco e l’intervista della discordia

Diaco risponde nel merito con una nota stampa pubblicata all’ANSA in cui accetta le critiche da parte dell’azienda per cui lavora, dicendosi però pronto a querelare chi insinua atteggiamenti provocatori nei fuori onda della trasmissione. Puntualizzazione necessaria, stando alla testimonianza del noto giornalista e conduttore, nel momento in cui Ravagnani ha fatto notare – nel corso dell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle – quanto fosse già turbato prima dell’intervista perchè nei camerini di BellaMa sarebbe accaduto qualcosa di poco piacevole. Non ha specificato cosa fosse successo, quindi la stampa (e parte del Web) ha cominciato a supporre la qualsiasi.

Diaco ha fermato questo vulnus, almeno ci ha provato, asserendo che non c’è stato alcun retroscena e avrebbe dato mandato ai suoi legali di agire formalmente nei confronti di chiunque avesse asserito il contrario a mezzo stampa e non solo. Questione chiusa? Tutt’altro. Giuseppe Candela, restando in tema di retroscena, ha pubblicato su Dagospia una testimonianza anonima e interna alla Rai secondo cui Diaco avrebbe chiesto a Milly Carlucci un incontro chiarificatore per mettere fine a questa disputa mediatica. Opportunità che gli è stata negata in maniera categorica.

L’incontro negato

La conduttrice di Ballando si è schierata apertamente e pubblicamente contro i comportamenti del collega, asserendo che “Chi tocca un componente del programma tocca tutti noi”. Un muro impossibile da scalfire. Diaco quindi ha chiesto, così racconta la rivelazione di Candela, di poter partecipare a Ballando Con Le Stelle in qualità di ballerino per una notte. Ospite all’interno della trasmissione per dimostrare che davvero è tutto finito, non ci sono più frizioni neppure internamente all’azienda di Viale Mazzini.

PRIMA DELLE SCUSE E DELLA REPLICA DI MILLY CARLUCCI, PIERLUIGI DIACO, PER ARCHIVIARE LE POLEMICHE E CHIUDERE LA GUERRA FREDDA A DISTANZA CON LO SHOW DEL SABATO SERA, AVEVA FATTO UNA PROPOSTA A SORPRESA: PARTECIPARE COME BALLERINO PER UNA NOTTE CON…https://t.co/pSAnifWqmF — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 9, 2026

Questo è quello che Diaco sperava, ma le frizioni nella tv di Stato – rispetto alla sua figura professionale – sono appena cominciate. È sufficiente guardare le piattaforme social per capire quanti vip rivelano episodi che coinvolgono direttamente il noto cronista. Quasi tutti affatto piacevoli. Oltre a questo, spunta una vera e propria inchiesta, all’interno della newsletter di Selvaggia Lucarelli, in cui ex concorrenti e collaboratori di BellaMa raccontano di minacce e insulti subiti nei fuori onda del programma. Ne emerge un panorama tutt’altro che semplice: lo staff tenuto sotto scacco con presunti ricatti, addirittura tenendo sotto controllo i telefoni cellulari di ognuno.

L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli

Un approccio che, se confermato, sarebbe oltre ogni limite consentito. Le testimonianze di ex concorrenti e collaboratori del programma sono all’interno di ValeTutto, newsletter di Selvaggia Lucarelli, dove è presente anche l’audio estratto da un fuori onda. In versione integrale. Qualcuno, stufo degli atteggiamenti presunti del conduttore e cronista, ha registrato una sfuriata di nascosto affidandola alla celebre autrice che ne ha fatto un’inchiesta.

Se fino a qualche ora fa il problema per Diaco era solo un’intervista sopra le righe, la pubblicazione di questa inchiesta potrebbe aprire una nuova ferita creando un precedente piuttosto delicato. Diaco è alle prese con un altro tassello di un mosaico sempre più ricco di rivelazioni al vetriolo. Una vera e propria escalation davanti e dietro le telecamere che, al momento, non è dato sapere dove porterà.