Report, quasi un utente su tre cambia canale: la trasmissione (senza Ranucci) perde 487mila spettatori

Report riparte da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. L’esordio della nuova stagione, però, è il meno seguito dal 2021: i numeri confermano una flessione importante rispetto al recente passato.

Report riparte dalle inchieste, ma non è possibile ignorare il passato. Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi ereditano la conduzione da Sigfrido Ranucci, ma lo strappo fra l’ex presentatore e il programma d’inchiesta è ancora piuttosto evidente. Il pubblico ha seguito strenuamente la diatriba (che ha tenuto banco per quasi tutta l’estate e parte dell’inizio autunno) fra il cronista e i vertici della tv di Stato. L’ex Direttore della trasmissione ritiene che la scelta della Rai di allontanarlo dal proprio posto di lavoro sia stato un atto politico.

Tesi che il Tribunale del Lavoro di Roma ha prontamente smontato, respingendo il ricorso presentato da Ranucci nei confronti della televisione pubblica. Dunque ufficialmente Rai aveva e ha il diritto di scegliere un nuovo conduttore e Direttore per la trasmissione: ne ha selezionati addirittura due, lasciando la squadra di lavoro a un nuovo faro a cui affidarsi. Quattro occhi sono meglio, potrebbe sottolineare qualcuno.

Report, i numeri della nuova edizione

Al pubblico, però, piaceva la visione di Ranucci e il metodo d’inchiesta che il giornalista romano portava avanti: la platea televisiva non ha gradito come si è conclusa la vicenda extra telecamere, né tantomeno ha apprezzato il modo in cui Ranucci è stato messo alla porta dopo aver subìto ripercussioni piuttosto pesanti anche sotto il profilo personale. L’attentato ai suoi danni è un dato di fatto, così come lo sono i rapporti con il faccendiere Valter Lavitola, accusato di essere il mandante di quell’azione dimostrativa.

Ranucci – all’interno di questa diatriba – è parte lesa. Lo dicono, fino a prova contraria, le carte giudiziarie. La Rai, tuttavia, ha ritenuto (per motivi legati alla stabilità della trasmissione, questo conferma il TLR) necessario cambiare guida al formato. Era e resta un diritto dell’azienda. La possibilità esercitata dalla televisione di Stato, però, fino a questo momento non premia il programma. Report, senza Ranucci, ha perso quasi 500mila spettatori. Considerando solo il debutto.

Quasi 3 punti in meno rispetto allo scorso anno

Restando sui numeri, perché è questo il vero banco di prova (lo Share), quasi un telespettatore su tre non è rimasto soddisfatto del nuovo esordio. Lo scorso anno il programma, nel momento di partenza, ha ottenuto il 9,26% di Share. 365 giorni più tardi la trasmissione di Rai3 si ferma al 6,6% di Share. Siamo di fronte a uno scarto di circa 2,66 punti percentuali. Un campanello d’allarme sostanziale perchè stavolta, a fare da gancio, c’era la curiosità collettiva di capire come sarebbe andata avanti la macchina organizzativa senza Ranucci.

Le prossime puntate potrebbero avere un’ulteriore flessione, oppure risalire. Tutto dipenderà dalla natura delle inchieste, ma su questo il termometro social non perdona. I commenti sono perlopiù di delusione generale. Report non è soltanto un elemento, ma c’è il sentore – almeno questo è quello che comunica il pubblico – di un cambiamento anche nel polso delle indagini giornalistiche. Il programma, nello specifico, non ha perso la propria validità: il lavoro di professionisti e professioniste non si discute.

Cosa pensa il pubblico

Report sta perdendo il riferimento di moltissime persone. Fino allo scorso anno, il programma di Rai3 era una fonte primaria per moltissimi. Ora non sembra essere più così. Le inchieste non hanno lo stesso appeal. Un telespettatore su tre si informa altrove. Infatti i punti persi li ha presi Fazio che la domenica sera è tornato a superare il 10% di Share, percentuale che lo scorso anno raggiungeva con più fatica perchè Report e non solo (numericamente) lo insidiava.

Visto il nuovo Report e, francamente, la delusione è stata tanta.

Mi aspettavo giornalismo d’inchiesta, approfondimento e domande scomode. Invece ho assistito a una trasmissione di propaganda, con servizi che ricordano sempre più Mi manda Rai3. Per fortuna domani sera alle… pic.twitter.com/JD4gg3TucM — 𝕮𝖔𝖓𝖘𝖙𝖆𝖓𝖙𝖎𝖓𝖊 𝕸𝖔𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌𝖘𝖙𝖆𝖗  (@Flexgrimmy_) November 9, 2026

Anche in questo caso, confrontando i dati, la trasmissione di Rai3 ha una riduzione relativa alla media pubblico di circa il 29,2%. Lo Share, invece, indica una flessione di circa il 28,7%. Significa che una notevole porzione di pubblico non annovera più il programma fra le scelte del prime time. Ora bisogna capire, solo le settimane a venire lo dimostreranno eventualmente, se si tratta di un calo momentaneo oppure strutturale. Certamente Ranucci non aveva solo un volto riconoscibile, ma era anche testimone di un metodo tramandato da Milena Gabanelli.

L’esordio meno seguito dal 2021

Ora a conservare determinati principi deve pensarci Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Daniele Piervincenzi. La sensazione, tuttavia, è che ci sia stato un nuovo approccio alle inchieste. Argomentazioni che non stuzzicherebbero più il pubblico di interessati. Tutto può cambiare, ma i numeri – fino a questo momento – dicono che l’esordio di Report è il meno seguito dal 2021.

Quella roba che sta andando in onda ora su Rai3 non è #Report. Abbiate la dignità di cambiargli il nome. Grazie. — GigiGx (@GigiGx) November 8, 2026

Rai3 è chiamata a recuperare il terreno perduto, a differenza di Chi L’ha Visto? (che con la nuova conduzione ha ritrovato gli affezionati di un tempo) Report deve ristabilire contatto con l’utente medio che preferisce altri contenuti di approfondimento. Una sfida importante, complicata e stimolante. Il punto di (ri)partenza che aspettavano molti, soprattutto fra gli addetti ai lavori. Ora si dovrà soltanto capire dove porterà.