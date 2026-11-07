Geppi Cucciari a TvTalk: “Un giorno da pecora mi manca moltissimo, ma la vita è fatta di porte girevoli”

Geppi Cucciari sta avendo ottimi risultati in termini di Auditel con Splendida Cornice. Un programma che mescola satira e riflessione profonda con la collaborazione di ospiti importanti ogni settimana. C’è chi riesce anche a fare ironia sul fatto che grazie a lei andare a fare promozione è divertente come ai tempi di Fazio quando si trovava su Raitre: la battuta – arrivata dagli analisti del programma TvTalk – ha animato la soddisfazione della conduttrice televisiva e interprete che ha risposto con la sua solita goliardia. “La prenderanno benissimo in Rai”.

Una volta andati in archivio i sorrisi, Cucciari ha risposto seriamente agli approfondimenti proposti dal programma condotto da Mia Ceran. “Cerchiamo – ha sottolineato Cucciari – di coltivare al meglio il budget che abbiamo a disposizione, poi molte personalità erano in promozione. Chi invece è stato ospite su nostro invito diretto ha risposto senza battere ciglio: noi proviamo a chiamare tutti cercando di fare cosa gradita per il pubblico. Bisogna lanciarsi e provare nella vita”.

Geppi Cucciari e la nostalgia per “Un giorno da pecora”

Restando in tema di prove e rinnovamento, la presentatrice e attrice ha risposto anche alle domande secche e pungenti fatte nell’after talk. Spazio del programma in cui gli analisti non risparmiano anche domande un po’ più sferzanti. L’argomento in tal senso ha riguardato anche la sua uscita dalla redazione del programma radiofonico Un giorno da pecora. I motivi per cui al suo posto è stata scelta Nancy Brilli sono legati all’indisponibilità da parte della Cucciari di essere sempre nella Capitale, dove si svolge il programma radiofonico.

La Rai ha preferito puntare su una voce più presente e una presenza più costante. La domanda degli analisti, quindi, è inevitabile: c’è dell’altro, secondo Cucciari, per cui è uscita di scena da un programma che era riuscita a plasmare negli anni? La nota presentatrice risponde agli analisti con una risata amara, come a lasciar intendere qualcosa che non è possibile immaginare o prevedere, per poi andare nel dettaglio della questione: “Un lavoro come il nostro – spiega – è fatto di porte girevoli. Ho condotto per molti anni il programma da Milano, in collegamento, ora non va più bene. Capita: una volta sei dentro, una volta sei fuori. L’importante è trovare sempre un’uscita di sicurezza ed è dentro di te (ride ndr)”.

Il successo di Splendida Cornice

I saluti sono andati successivamente alla redazione del programma che l’ha vista speaker radiofonica per molto tempo: “Mi manca moltissimo lavorare con tutto quel gruppo”. È chiaro dalle parole di Cucciari che siamo di fronte a una decisione inattesa che rappresenta, per lei, una ferita ancora aperta. Il successo di Splendida Cornice ha contribuito a lenire questo “dolore” professionale. Passare da conduttrice ad ascoltatrice, sia in radio che in tv, non è facile. Soprattutto quando c’è l’impressione, in alcuni casi la certezza, che il percorso lavorativo potesse ancora dare molto in un determinato contesto. La porta a RadioRai per Geppi Cucciari è tutt’altro che chiusa. Lo ha detto anche in un post social: “Ci ritroveremo, ne sono sicura”. Resta solo da capire quando.