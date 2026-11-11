Mentana-Mediaset, Berlusconi ammette: “Per lui le porte saranno sempre aperte”

Pier Silvio Berlusconi incontra alcuni esponenti della stampa a Cologno Monzese per fare il punto della situazione. Il Patron di Mediaset lo fa ciclicamente, anche per ragguagliare gli addetti ai lavori e i media sul prossimo futuro dell’azienda. Mediaset basa tutto sulla trasparenza, questo è stato ripetuto più volte. Poi c’è la strategia che viene adottata, non solo da Berlusconi, in relazione alle operazioni di tele-mercato. Lo abbiamo visto con l’ingaggio di nuove personalità: da Bianca Berlinguer a Tommaso Labate, passando per Selvaggia Lucarelli, fino ad arrivare a Max Giusti. Tutte operazioni anticipate, ma mai confermate fino alla firma ufficiale.

Un modo di fare preciso, lontano da riflettori e certezze. Infatti gli esperti hanno sempre annusato la possibilità di nuovi investimenti senza mai avere la conferma delle operazioni. Anche stavolta non c’è eccezione: il nome su cui si sta facendo pressing è quello di Enrico Mentana. L’ex Direttore del Tg5 il prossimo 23 dicembre 2026 chiuderà la propria avventura professionale con il telegiornale di Cairo. Il TgLa7, dopo 15 anni, dovrà trovare un sostituto.

Mediaset riflette su Mentana a Cologno Monzese

Nome che ancora non c’è. Mentana sicuramente sarà altrove, non è dato sapere dove. Per il momento. Il noto giornalista non ha rinnovato l’accordo con l’emittente, non c’è stato margine d’intesa e – com’era lecito aspettarsi – in molti stanno sondando il terreno per averlo. Mentana sul mercato, mediaticamente e televisivamente parlando, è un’opportunità non da poco. Considerando anche, questo non è un mistero, che porterà con sè il formato della maratona.

Le nottate elettorali e gli speciali sotto elezioni li faranno tutti, a prescindere da titoli e blasone delle singole aziende. La maratona Mentana, tuttavia, è un brand acclarato oltre che una tendenza diventata nazional popolare. In grado di indirizzare gli ascolti in maniera ben precisa. Chiunque punterà su Mentana avrà un determinato tipo di risultati, traducibili anche in termini di Auditel. Lo sa Berlusconi e lo sanno bene anche i vertici di Sky e Rai. Quindi da Mediaset non filtra nulla, sebbene la domanda a Pier Silvio Berlusconi sia stata fatta: “Arriva Mentana?”, senza fronzoli. Diretta anche la risposta: “Per lui le porte saranno sempre aperte”.

Il ritorno è possibile

Di padre in figlio, quindi, Berlusconi Silvio lo ha lanciato al Tg5 e Pier Silvio potrebbe accoglierlo nuovamente a Cologno Monzese. Un cerchio che si chiude fra novità e ambizioni da coltivare. L’intenzione c’è, ma tra il dire e il fare esiste anche un accordo da trovare. Berlusconi ha lasciato intendere che Mentana sta ragionando sul proprio futuro, al momento non ha dato risposte. Sia a Mediaset che agli altri concorrenti. Per il noto cronista si è aperta una vera e propria “asta”, ma non è solo questione di soldi.

L'innocente lapsus di Enrico Mentana tra Piazzapulita e Passaparola. dal Tg La7 del 15 ottobre 2026 pic.twitter.com/0IZd0afw05 — LALLERO (@see_lallero) October 15, 2026

La differenza, agli occhi di Mentana, la farà il progetto che gli verrà proposto. Dev’essere qualcosa di davvero stimolante che comprenda anche un ampio margine di manovra. Mediaset può garantirlo, ma bisogna sedersi intorno a un tavolo e ragionare. I bene informati ipotizzano che una prima chiacchierata fra le parti ci sia stata, mancherebbe la definizione dell’accordo. Le fasi interlocutorie della trattativa sarebbero già in archivio. Serve la zampata finale prima dell’eventuale firma.

L’indizio di tele-mercato

Quindi tutto rimane aperto, così come le porte de La7 che – a partire da fine dicembre – accompagneranno all’uscita Enrico Mentana con un pizzico di nostalgia e tanti ringraziamenti per il lavoro svolto. Il futuro resta un incognita da scoprire, con Mediaset che inevitabilmente possiede un piccolo vantaggio: lo confermano certi lapsus che vorrebbero Mentana a un passo dalla corte di Pier Silvio Berlusconi. A pensar male si fa peccato – come ha detto qualcuno – ma spesso ci si azzecca.