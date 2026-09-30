Selvaggia Lucarelli e l’addio a Ballando Con Le Stelle: “Milly Carlucci ha lottato per tenermi, ma la Rai non l’ho mai sentita in 10 anni”

Selvaggia Lucarelli si racconta. La nota autrice ha aspettato la fine dell’estate per parlare di tutto e forse anche di qualcosa in più. Lei ha scelto di cambiare azienda lavorativa dopo anni di onorata carriera. Il passaggio a Mediaset ha fatto molto rumore, al punto che per mesi sono state fatte ipotesi su chi potesse sostituirla. Il contesto è quello di Ballando Con Le Stelle, dove per moltissimo tempo Lucarelli è stata una giurata. A conti fatti, però, era quasi sempre una sorta di outsider: le sue non erano pagelle alla performance, ma giudizi pungenti che dovevano alimentare il dibattito e lo Share della trasmissione.

Missione compiuta, ma ora c’è bisogno di altro. Nuovi stimoli la nota autrice e opinionista li ha trovati a Mediaset: Cologno Monzese le ha offerto un posto da opinionista al GFVip e un altro da conduttrice, raccogliendo l’eredità di Veronica Gentili al timone de L’Isola dei Famosi. Un’offerta impossibile da rifiutare, non solo per questioni economiche. Infatti Selvaggia Lucarelli svela, sulle pagine del settimanale Chi, i motivi dell’addio alla Rai e il successivo approdo a Mediaset: “Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis hanno talvolta dovuto lottare per tenermi, la Rai invece è rimasta coerente. Non l’ho mai sentita in dieci anni che ho lavorato lì e non mi ha salutato quando sono andata via. Sono stata beatamente ignorata come se non fosse accaduto nulla”.

Selvaggia Lucarelli saluta Ballando Con Le Stelle

Insomma l’autrice e scrittrice ha lasciato Viale Mazzini perchè voleva nuovi stimoli e non ha ricevuto nulla in cambio. La precisazione è arrivata dopo quando Lucarelli ha detto: “Sono felice di sapere che abbiano cercato di trattenere alcuni conduttori, con me si sono comportati come un fidanzato che pensa ‘Aspettavo solo che mi lasciassi”. Il problema, dunque, è stato principalmente con i dirigenti che al momento opportuno non le hanno proposto alternative.

Non è arrivata nessuna telefonata e il senso di frustrazione, dopo anni di onorata carriera, ha prevalso. Quindi, nuova azienda, nuova vita professionale. A Mediaset – afferma sempre Lucarelli – si respira tutto un altro clima: “Mi hanno fatto sentire apprezzata e accolta attraverso accorgimenti e attenzioni. Una presenza fiduciosa che ho molto apprezzato”. La chiave di volta, dunque, è stata questa: Pier Silvio Berlusconi ci ha messo la faccia e ha portato avanti proposte concrete. Selvaggia Lucarelli si è sentita parte di un progetto. Aspetto fondamentale per il momento lavorativo che sta vivendo, infatti l’autrice è molto seguita anche sui canali ufficiali che porta avanti online. La newsletter Vale Tutto! è un raccoglitore di contenuti omogeneo e particolarmente atteso dagli estimatori.

L’approdo a Mediaset

Poi c’è la presenza a Il Fatto Quotidiano e tanta televisione. Il Grande Fratello Vip, insomma, è solo la punta di un iceberg fatto di ambizione e novità. Con Ballando Con Le Stelle ha vissuto anni importanti, infatti non c’è nessun rancore. I rapporti con Milly Carlucci e gli autori del programma sono ottimi. La nota scrittrice ha voluto mandare un segnale alla Rai, scegliendo di mettere alla prova l’azienda di fronte a un possibile cambio di rappresentanza. La reazione, dalle parti di Viale Mazzini, non c’è stata. Quindi Lucarelli ha preso il proprio bagaglio di esperienze per viaggiare altrove.

Una dimensione più alla sua portata, dove sente di potersi esprimere al massimo dando il 100% nei contesti che occupa. Un sodalizio che, finora, sta pagando non solo in termini di Auditel. Il suo addio alla Rai non è definitivo: la porta, almeno a parole, resta aperta. Oggi ha un contratto con Mediaset, ma le strade da percorrere nella vita sono molteplici e infinite. Era importante fare chiarezza, prima di attraversare una nuova dimensione lavorativa.

Un futuro da protagonista

Adesso, terminata un’intervista fiume dove ha raccontato che tipo di televisione si augura di fare, Selvaggia Lucarelli guarda avanti senza rimpianti né tantomeno rimorsi di alcun genere. La sua vis catodica, ormai, è appannaggio di Cologno Monzese che tra un’Isola e un GFVip cerca di ritrovare qualche punto fermo – nel mare magnum dei reality show – senza perdere di vista l’avanguardia televisiva.