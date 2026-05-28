Barbara D’Urso al centro del tele-mercato, Selvaggia Lucarelli “smarca” Belen Rodriguez per L’Isola dei Famosi

L’estate è la stagione del calciomercato, ma dato che i Mondiali hanno rubato la scena (e non solo) all’Italia nel mese di giugno a tenere banco saranno gli scambi televisivi. Quelli possibili, quelli impossibili e persino quelli probabili. Insomma, per il prossimo anno televisivo sono previste grandi manovre. A confermarlo, tra le righe (o tra le stories Instagram), è proprio Barbara D’Urso che sui social annuncia: “Sarà un autunno meraviglioso”. Considerando che non si occupa di meteorologia, le associazioni di idee dei fan sono andate immediatamente al prossimo futuro televisivo.

Carmelita, come la chiamano gli estimatori, potrebbe avere un programma tutto suo. Magari in Rai dopo aver partecipato alla scorsa edizione di Ballando Con Le Stelle. Occorre, infatti, ripartire proprio da questo: la scorsa edizione dello show targato Ballandi Entertainment ha visto protagonista l’ex volto di punta di Mediaset, non solo attraverso coreografie importanti. Lo spettacolo è stato fatto anche con i siparietti D’Urso-Lucarelli.

Barbara D’Urso e le indiscrezioni sul futuro

Proprio per questo gli ascolti, in taluni casi, sono cresciuti. Gli appassionati volevano vedere l’epilogo della “guerra fredda”, dal punto di vista mediatico, tra le due. Ora entrambe sono nuovamente accostate, ma per ragioni diverse. Il rumors attinente al telemercato, in queste settimane, riguarda un vantaggio sostanziale dell’autrice e scrittrice per quanto concerne la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show si farà, come ha anticipato il cronista Gabriele Parpiglia ai microfoni di TvBlog, sarà un’edizione differente dalle precedenti. Un lavoro più simile, sul piano dello sviluppo, a quello di Pechino Express. Tante esterne e più dinamicità rispetto al passato.

Veronica Gentili sarebbe dovuta essere la presentatrice di riferimento, ma le carte in tavola sono cambiate non appena si è modificata la struttura del format. Il nome di Belen Rodriguez sembrava essere quello giusto per prendere il posto della presentatrice de Le Iene, ma successivamente gli schemi sembrerebbero essere saltati con Selvaggia Lucarelli che ha preso quota per la candidatura. Dato anche il successo avuto in qualità di nuova opinionista dell’ultimo GFVip. L’edizione condotta da Ilary Blasi ha ottenuto ulteriori consensi anche grazie alla presenza della Lucarelli fra le opinioniste di puntata, insieme a lei anche la giornalista del TG5 Cesara Buonamici.

L’intreccio con Selvaggia Lucarelli

Altro giro, altra corsa, altra Isola. Se Lucarelli è in pole per condurre il reality show targato Mediaset, cosa c’entra Barbara D’Urso. La risposta è semplice. Qualora Selvaggia Lucarelli dovesse passare in pianta stabile a Cologno Monzese, il nome di Carmelita sarebbe il primo per sostituire la collega uscente al tavolo dei giurati. In tal senso erano state fatte delle ipotesi anche sulla presenza nel programma di Giuseppe Cruciani. Opinionista e speaker radiofonico.

Al momento non ci sono conferme, ma soltanto indizi. Le stories di Barbara D’Urso – nello specifico – non fanno telemercato ma alimentano indiscrezioni. La presentatrice non parla mai a caso, neppure a mezzo social. O rimane in silenzio, come ha fatto per mesi sulla questione Mediaset e divorzio non consensuale dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi, oppure lancia indizi. Sicuramente in autunno qualcosa accadrà e sarà protagonista sul piccolo schermo.

“Un autunno meraviglioso”

Occorre capire in che modo, visto che l’intreccio professionale con Selvaggia Lucarelli è solo una delle ipotesi possibili. C’è anche, restando in tema Rai, la possibilità di vedere D’Urso accanto a Mara Venier. Non in una doppia conduzione, perchè la “zia” più famosa della televisione italiana resterebbe la padrona di casa. Magari in uno spazio dedicato che possa mettere insieme due caratteri e professionalità diverse in maniera compatibile. Ogni scenario è aperto, certamente Barbara D’Urso in Rai ha trovato la sua nuova “casa”. Rimane da stabilire quale sia il posto più adatto per una professionista che, da quando ha lasciato Mediaset, non ha mai smesso di fare le cose col cuore.