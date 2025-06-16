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“Ho perso dieci anni di vita, cosa mi è successo ieri notte”. Veronica Gentili e il racconto del suo gatto scomparso

Un’esperienza di quelle che non si augura a nessuno, quella vissuta dalla conduttrice Veronica Gentili. Ecco il suo racconto sui social

di Claudio Rossi
“Ho perso dieci anni di vita, cosa mi è successo ieri notte”. Veronica Gentili e il racconto del suo gatto scomparso
16 Giugno 2025 11:31

Nata a Roma il 9 luglio 1982, Veronica Gentili, giornalista, conduttrice televisiva e attrice. Oggi la troviamo impegnata nella conduzione de “L’Isola dei famosi”, ma il suo percorso è molto più poliedrico. Anche per questo, negli anni, è diventata una icona per i pubblico italiano, essendo oggi molto seguita anche sui social. E proprio ai social ha affidato il racconto di quanto successo a lei e al suo gatto

Dopo gli inizi da attrice (la ritroviamo, con una piccola parte, anche in “Romanzo Criminale  – La serie”, a partire dal 2013 Veronica intraprende una svolta professionale: inizia a collaborare con Il Fatto Quotidiano. Nel 2018 Veronica approda a Mediaset come co-conduttrice di Stasera Italia su Rete 4, affiancando Barbara Palombelli. Tra il 2021 e il 2023 Gentili domina lo scenario dei talk politico-attualità. Da luglio 2021 conduce Controcorrente, un talk settimanale trasmesso inizialmente in prima serata e poi in access prime time. Nel settembre 2021 debutta su Italia 1 con Buoni o cattivi.

Dall’inizio del 2023 Gentili assume un nuovo ruolo: quello di conduttrice de Le Iene, su Italia 1. Nello stesso anno debutta come conduttrice del reality show L’Isola dei Famosi.

La disavventura di Veronica Gentili e del suo gatto

Insomma, Veronica Gentili non avrebbe bisogno di grandi presentazioni. Ma il suo curriculum serve a far capire (ai pochi che non la conoscono) il perché sia così tanto seguita anche tramite i social network. Proprio dal profilo Instagram ufficiale della conduttrice arriva il racconto, riguardante il suo adorato gatto.

Gatto Veronica Gentili
Il gatto di Veronica Gentili foto: Instagram @Veronica Gentili – (tvblog.it)

“Che cosa sono queste foto surreali vi starete chiedendo” esordisce così. Una serata iniziata come tante altre si è trasformata in una vera odissea urbana per la nota conduttrice televisiva, protagonista suo malgrado di un’avventura notturna tra taxi introvabili, tacchi scomodi e – soprattutto – un gatto fuggito sui tetti.

“Finalmente arrivo a casa. Entro, saluto Stipsi, ma Palmiro non si vede. Apro gli armadi, guardo sotto i divani, sposto scatole, apro ogni stanza. Uso i croccantini per chiamarlo, grido, incurante che siano le tre di notte. Niente. Poi salgo le scale del soppalco e mi accorgo che una finestra è rimasta aperta. È scappato sui tetti. Scendo in strada, continuo a gridare. Poi a un tratto un miagolio lontano, lo sento piangere dai tetti qualche portone più in là in un punto indefinito”

La conduttrice, nota per la sua voce squillante e inconfondibile, si mette a percorrere tutti i palazzi vicini: “Tutto questo mentre avrei dovuto risparmiare la voce perché domani e mercoledì ho la puntata dell’Isola e dovrò gridare ‘Naufraghi mi sentite?’ per 4 ore di fila. Inutile dire che non ho risparmiato nemmeno un soffio di fiato. Tutta la notte così: lui a piangere da un luogo imprecisato e io a gridare il suo nome tentando di rassicurarlo ma con il cuore a palla per il panico”.

Fortunatamente, però, arriva il lieto fine: “L’ho trovato stamattina alle 11 insieme a due vicine, due sante, in spedizione con me, su un tetto a due isolati da casa, nascosto dentro un lavatoio, sotto una sdraio dismessa, terrorizzato. L’ho massacrato d’insulti e di amore. Ho perso dieci anni di vita. Ma riaverlo tra le braccia è stata una delle sensazioni più belle e di maggior sollievo che abbia mai provato in vita mia. Sua sorella Stipsi è arrabbiatissima con lui, gli soffia un po’ (mai fatto in vita sua) e lo ignora da stamattina. Credo si sia spaventata più di me ed è imbestialita con lui. Mamma mia questi maschi quanto ci fanno penare!”.

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