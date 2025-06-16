“Ho perso dieci anni di vita, cosa mi è successo ieri notte”. Veronica Gentili e il racconto del suo gatto scomparso

Nata a Roma il 9 luglio 1982, Veronica Gentili, giornalista, conduttrice televisiva e attrice. Oggi la troviamo impegnata nella conduzione de “L’Isola dei famosi”, ma il suo percorso è molto più poliedrico. Anche per questo, negli anni, è diventata una icona per i pubblico italiano, essendo oggi molto seguita anche sui social. E proprio ai social ha affidato il racconto di quanto successo a lei e al suo gatto.

Dopo gli inizi da attrice (la ritroviamo, con una piccola parte, anche in “Romanzo Criminale – La serie”, a partire dal 2013 Veronica intraprende una svolta professionale: inizia a collaborare con Il Fatto Quotidiano. Nel 2018 Veronica approda a Mediaset come co-conduttrice di Stasera Italia su Rete 4, affiancando Barbara Palombelli. Tra il 2021 e il 2023 Gentili domina lo scenario dei talk politico-attualità. Da luglio 2021 conduce Controcorrente, un talk settimanale trasmesso inizialmente in prima serata e poi in access prime time. Nel settembre 2021 debutta su Italia 1 con Buoni o cattivi.

Dall’inizio del 2023 Gentili assume un nuovo ruolo: quello di conduttrice de Le Iene, su Italia 1. Nello stesso anno debutta come conduttrice del reality show L’Isola dei Famosi.

La disavventura di Veronica Gentili e del suo gatto

Insomma, Veronica Gentili non avrebbe bisogno di grandi presentazioni. Ma il suo curriculum serve a far capire (ai pochi che non la conoscono) il perché sia così tanto seguita anche tramite i social network. Proprio dal profilo Instagram ufficiale della conduttrice arriva il racconto, riguardante il suo adorato gatto.

“Che cosa sono queste foto surreali vi starete chiedendo” esordisce così. Una serata iniziata come tante altre si è trasformata in una vera odissea urbana per la nota conduttrice televisiva, protagonista suo malgrado di un’avventura notturna tra taxi introvabili, tacchi scomodi e – soprattutto – un gatto fuggito sui tetti.

“Finalmente arrivo a casa. Entro, saluto Stipsi, ma Palmiro non si vede. Apro gli armadi, guardo sotto i divani, sposto scatole, apro ogni stanza. Uso i croccantini per chiamarlo, grido, incurante che siano le tre di notte. Niente. Poi salgo le scale del soppalco e mi accorgo che una finestra è rimasta aperta. È scappato sui tetti. Scendo in strada, continuo a gridare. Poi a un tratto un miagolio lontano, lo sento piangere dai tetti qualche portone più in là in un punto indefinito”

La conduttrice, nota per la sua voce squillante e inconfondibile, si mette a percorrere tutti i palazzi vicini: “Tutto questo mentre avrei dovuto risparmiare la voce perché domani e mercoledì ho la puntata dell’Isola e dovrò gridare ‘Naufraghi mi sentite?’ per 4 ore di fila. Inutile dire che non ho risparmiato nemmeno un soffio di fiato. Tutta la notte così: lui a piangere da un luogo imprecisato e io a gridare il suo nome tentando di rassicurarlo ma con il cuore a palla per il panico”.

Fortunatamente, però, arriva il lieto fine: “L’ho trovato stamattina alle 11 insieme a due vicine, due sante, in spedizione con me, su un tetto a due isolati da casa, nascosto dentro un lavatoio, sotto una sdraio dismessa, terrorizzato. L’ho massacrato d’insulti e di amore. Ho perso dieci anni di vita. Ma riaverlo tra le braccia è stata una delle sensazioni più belle e di maggior sollievo che abbia mai provato in vita mia. Sua sorella Stipsi è arrabbiatissima con lui, gli soffia un po’ (mai fatto in vita sua) e lo ignora da stamattina. Credo si sia spaventata più di me ed è imbestialita con lui. Mamma mia questi maschi quanto ci fanno penare!”.