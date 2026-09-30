«Il gladiatore» torna in tv: il kolossal di Ridley Scott tra mito, vendetta e retroscena dal set

In onda stasera c’è Il gladiatore, il kolossal di Ridley Scott uscito nel 2000 e ambientato nella Roma imperiale del 180 d.C.: una storia di tradimento, lutto e vendetta diventata, col tempo, molto più di un film storico.

’arena, il fango, la folla, la frase “al mio segnale, scatenate l’inferno”: pochi titoli degli ultimi venticinque anni hanno lasciato immagini così riconoscibili.

Il gladiatore torna su Sky Cinema Collection: l’appuntamento in tv

Il nuovo passaggio televisivo di Il gladiatore è fissato per mercoledì 30 settembre alle 18.35 su Sky Cinema Collection, canale che in questi giorni riporta in palinsesto alcuni grandi titoli del cinema internazionale. Non è soltanto una replica per nostalgici.

Il film di Ridley Scott, con Russell Crowe e Joaquin Phoenix, continua a funzionare perché tiene insieme spettacolo, melodramma e avventura con una forza molto diretta. Chi lo vide al cinema nel 2000 ritrova un kolossal fisico, imponente, costruito per lasciare il segno. Chi lo ha scoperto più tardi, in tv o in streaming, trova ancora un racconto semplice nella sua ossatura, ma potente: un uomo perde tutto e torna a combattere.

Massimo Decimo Meridio, la vendetta che diventa epopea romana

Al centro della storia c’è Massimo Decimo Meridio, generale fedele all’imperatore Marco Aurelio. Dopo la morte del sovrano, viene tradito da Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix, e perde ogni cosa: il grado, la famiglia, il nome. La moglie e il figlio vengono uccisi. Da lì in avanti, la sua non è solo una corsa verso la vendetta, ma una caduta nel dolore.

Ridley Scott non lo racconta come un eroe invincibile, bensì come un uomo spezzato. Massimo combatte perché non ha più nulla, e proprio questa ferita rende credibile il suo ritorno nell’arena. “Mi chiamo Massimo Decimo Meridio”, dice nella scena più famosa, davanti a Commodo e al pubblico del Colosseo.

Non è solo una sfida. È una dichiarazione d’identità. In quel momento il gladiatore cerca giustizia, ma soprattutto mette il potere a nudo davanti alla folla romana.

Oscar, Golden Globe e BAFTA: il trionfo mondiale del kolossal

Il successo di Il gladiatore fu enorme e concreto: cinque premi Oscar, compresi miglior film e miglior attore protagonista a Russell Crowe, poi due Golden Globe e quattro BAFTA. Un risultato pesante per un kolossal storico, genere che alla fine degli anni Novanta sembrava aver perso centralità a Hollywood.

Scott riuscì a riportarlo al grande pubblico con una formula solida: battaglie, intrighi di palazzo, scenari monumentali e un protagonista di poche parole, ma di grande presenza. La musica di Hans Zimmer e Lisa Gerrard, con il tema “Now We Are Free”, fece il resto, dando al film quel tono malinconico sospeso tra sangue e nostalgia. Non tutto era rigoroso dal punto di vista storico, e gli studiosi lo hanno ricordato più volte. Ma il film cercava prima di tutto una Roma credibile emotivamente. E quella Roma arrivò al pubblico.

Ferite, riscritture e incidenti: il set che alimentò la leggenda

La leggenda di Il gladiatore è cresciuta anche grazie ai racconti dal set, spesso duri quasi quanto le scene viste sullo schermo. Russell Crowe riportò diverse ferite durante le riprese: contusioni, problemi ai tendini, incidenti legati ai combattimenti coreografati. In varie interviste, l’attore ha poi ammesso che quel ruolo gli costò molto anche fisicamente. La lavorazione fu segnata anche dalla morte di Oliver Reed, interprete di Proximo, scomparso a Malta nel maggio 1999 prima di completare tutte le sue scene. La produzione dovette usare controfigure, materiale già girato ed effetti digitali per chiudere la sua parte: una soluzione complicata per l’epoca, ma quasi invisibile allo spettatore.

Anche la sceneggiatura cambiò più volte durante le riprese, con dialoghi riscritti e scene ritoccate a lavoro già iniziato. Non fu un percorso semplice, come hanno raccontato negli anni diversi membri del cast, ma rientrava in un film costruito anche sul campo, tra Marocco, Malta e Regno Unito. Joaquin Phoenix, chiamato a dare volto a un Commodo fragile e crudele, scelse toni meno urlati del previsto: sguardi bassi, voce trattenuta, improvvisi scatti di rabbia. Crowe gli fece da contrappeso con un’interpretazione ruvida, spesso silenziosa. Forse Il gladiatore regge ancora per questo: sotto l’armatura e la polvere dell’arena, resta una storia di perdita. E di un ritorno a casa che non può più esistere.