Francesca Fagnani prepara 4 puntate di Belve post Sanremo: la giornalista vorrebbe Francesco Totti ospite

Francesca Fagnani resta in Rai e prepara la nuova edizione di Belve. Il giornalista Gabriele Parpiglia allontana l’ipotesi di un addio della nota giornalista alla tv di Stato. L’organizzazione del programma di Rai2 è già cominciata fra possibilità e aspettative.

La quiete dopo la tempesta. Francesca Fagnani, fino a qualche settimana fa, ha avuto non poche tensioni con la Rai: è circolata addirittura un’indiscrezione che avrebbe voluto la giornalista in uscita da Viale Mazzini. Divergenze editoriali e non solo. Rumors che hanno colpito nel segno e portato la Rai a smentire categoricamente ogni cosa. “Stiamo lavorando insieme alla nuova edizione di Belve”, la risposta del Servizio Pubblico. I lavori sono iniziati per davvero: Francesca Fagnani, come riporta il giornalista Gabriele Parpiglia su QN, resta nella tv di Stato e ha già fatto partire la macchina organizzativa per quanto concerne la nuova edizione del programma.

Dopo il Festival di Sanremo, infatti, sono previste 4 puntate della versione classica di Belve. Poi ci sarà l’appendice del format nato sul Nove in versione crime. Niente Mediaset, dunque, le tentazioni di Cologno Monzese sono arrivate a destinazione ma non hanno scalfito la nota cronista che ci è rimasta male – questo non è un mistero – per non aver ereditato la conduzione di Chi L’ha Visto? dopo l’addio di Federica Sciarelli. Nonostante questo, ci sarà tempo e modo per mettere la giornalista al centro di nuovi progetti.

Francesca Fagnani prepara Belve: 4 puntate speciali del programma

Intanto la Rai è intenzionata ad accontentare i suoi desiderata per quanto riguarda gli ospiti speciali della prima tranche di puntate Belviche. Il sogno resta, scrive Parpiglia su QN, Totti. Fagnani è romanista da sempre, ma il punto non è la sua passione per il calcio. La priorità, in termini giornalistici, è diventata Francesco Totti perché a 50 anni ha ancora molto da dire. Parte di questo racconto è stato fatto dall’ex Capitano stesso attraverso un libro scritto con la collaborazione di Alessandro Alciato, dal titolo Oltre, che racconta tutto quello che è accaduto a Totti – pubblicamente e privatamente – subito dopo il suo addio al calcio.

Prima di appendere gli scarpini al chiodo, Totti aveva scritto un altro libro dal titolo Un Capitano con la collaborazione di Paolo Condò. Anche lui noto cronista sportivo che ha saputo mettere in fila sensazioni e retroscena di una florida carriera. Tutta questa scrittura, però, avrebbe bisogno di un racconto faccia a faccia: Fagnani punta proprio a questo. Secondo Gabriele Parpiglia, però, arrivare all’ex Capitano giallorosso è un’impresa.

Totti e De Martino possibili jolly del format

In primis perchè la nuova compagna, promessa sposa, è su Raiuno e l’ex attaccante non vorrebbe mai mettere in ombra la prossima consorte impegnata in progetti televisivi stimolanti come Ballando Con Le Stelle. Poi ci sarebbe anche un’altra questione: Totti vorrebbe evitare di parlare delle vicende legate alla sua ex moglie Ilary Blasi e Fagnani, quando fa le domande, non si risparmia. Questo l’ex calciatore lo sa e pertanto tiene a distanza, almeno per il momento, qualsiasi invito.

La prima volta non si scorda mai 💛❤️pic.twitter.com/zdBxQRlrOT — Francesco Totti (@Totti) September 4, 2021

Le trattative, però, potrebbero riprendere – anche su questo resta il condizionale – qualora Francesca Fagnani accettasse di partecipare a Ballando Con Le Stelle come ballerina per una notte. La possibilità c’è. Carlucci la vorrebbe come ospite speciale nell’arco di un sabato sera. In quel contesto la giornalista ritroverebbe Noemi Bocchi e potrebbe parlarle in separata sede per cercare di convincere Totti a strappare un possibile sì in vista di Belve.

Quando torna la trasmissione

Altrimenti, qualora quest’intreccio complesso non dovesse andare in porto, si stanno già vagliando valide alternative. Una verte sul ritorno in trasmissione di Stefano De Martino che sarebbe pronto a raccontarsi immediatamente dopo il suo primo Festival di Sanremo da Direttore Artistico. Insomma, Francesca Fagnani non solo resta in Rai ma ha già cominciato a sondare il terreno per selezionare le sue nuove Belve tra alcune sorprese e qualche conferma.