Belve riparte con una certezza in più: il pubblico internazionale, cosa cambia con l’accordo Disney +

Belve torna su Raidue forte di un successo crescente. La trasmissione in questi anni ha vissuto momenti trionfali e qualche drastico calo, ma essere discontinui in termini di numeri è normale per un format sempre più rodato. Quel che conta è restare: Belve è rimasto. Francesca Fagnani per moltissimi resta un appuntamento fisso, un vero e proprio evento tv da commentare anche sui social. La natura delle interviste “belviche” è diventata un must anche grazie al passaparola che avviene in Rete.

Moltissimi infatti guardano le puntate su Rai2 soltanto per condividere, successivamente, i momenti più importanti delle chiacchierate. Ormai ogni intervista fa discutere per un motivo o per un altro. Belve c’è, resiste e conquista anche un altro tipo di pubblico. Francesca Fagnani, con tutto il format, è passata da Nove a Rai2. Ora finisce anche su Disney Plus.

Belve su Raidue tra presente e futuro

L’accordo con la Rai infatti porterà numerosi programmi sulla piattaforma streaming dal respiro internazionale. Questo vuol dire, in termini di marketing e appeal, nuovi utenti e possibilità aggiornate di rivedere il proprio bacino d’utenza. Ingrandito dalla presenza di altri titoli destinati a coinvolgere gli appassionati. Belve riparte di slancio perché sa che, a partire da questa edizione, le clip – così come le puntate – finiranno su diverse piattaforme.

RaiPlay ma anche Disney Plus che darà ampio spazio anche a qualche contenuto extra. Fagnani si è detta molto contenta di questo upgrade. Un ulteriore passo verso il futuro. Il programma, infatti, mantiene la propria base giornalistica che sfocia in un dibattito di cronaca rosa – in prevalenza – fra retroscena e rivelazioni inedite.

Il doppio binario con Disney Plus

La prima puntata della muova stagione vedrà Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma protagoniste. Ogni ospite racconterà qualcosa di sè tra rivelazioni e particolarità personali. Un vero e proprio ritratto inedito di volti noti, quello che ha reso Belve un cult del piccolo schermo sarà riproposto in chiave discorsiva tra un chiarimento e una confessione.

Questo doppio binario mette il programma in una prospettiva evolutiva differente in grado di cambiare gli equilibri fra passato, presente e prossimo futuro del programma. Francesca Fagnani è ben consapevole di essere un riferimento, non solo giornalistico ma anche mediatico, per quel che riguarda il dibattito legato alle interviste e la loro natura.

Una platea televisiva più ampia

In un mondo dove sembrano imperversare i podcast, la dialettica tagliente e le domande scomode cambiano panorama di riferimento e Disney Plus servirà proprio a veicolare un approccio diverso con un pubblico sempre più coinvolgente per contenuti dalla natura poliedrica e ricchi di particolari da scoprire. La versione classica di Belve lascerà successivamente spazio a Belve Crime con gli stessi criteri di affermazione, al netto dei valori diversi di ciascuna puntata per sviluppo e formula. Le Belve son tornate e la propria comfort zone non passa soltanto da Viale Mazzini.