Belve riparte con una certezza in più: il pubblico internazionale, cosa cambia con l’accordo Disney +
Francesca Fagnani torna su Raidue con Belve. La prima puntata della nuova edizione sarà anche l’inizio di un nuovo ciclo che comprenderà il contributo di Disney Plus. La partnership della Rai consente al programma uno sviluppo internazionale.
Belve torna su Raidue forte di un successo crescente. La trasmissione in questi anni ha vissuto momenti trionfali e qualche drastico calo, ma essere discontinui in termini di numeri è normale per un format sempre più rodato. Quel che conta è restare: Belve è rimasto. Francesca Fagnani per moltissimi resta un appuntamento fisso, un vero e proprio evento tv da commentare anche sui social. La natura delle interviste “belviche” è diventata un must anche grazie al passaparola che avviene in Rete.
Moltissimi infatti guardano le puntate su Rai2 soltanto per condividere, successivamente, i momenti più importanti delle chiacchierate. Ormai ogni intervista fa discutere per un motivo o per un altro. Belve c’è, resiste e conquista anche un altro tipo di pubblico. Francesca Fagnani, con tutto il format, è passata da Nove a Rai2. Ora finisce anche su Disney Plus.
Belve su Raidue tra presente e futuro
L’accordo con la Rai infatti porterà numerosi programmi sulla piattaforma streaming dal respiro internazionale. Questo vuol dire, in termini di marketing e appeal, nuovi utenti e possibilità aggiornate di rivedere il proprio bacino d’utenza. Ingrandito dalla presenza di altri titoli destinati a coinvolgere gli appassionati. Belve riparte di slancio perché sa che, a partire da questa edizione, le clip – così come le puntate – finiranno su diverse piattaforme.
RaiPlay ma anche Disney Plus che darà ampio spazio anche a qualche contenuto extra. Fagnani si è detta molto contenta di questo upgrade. Un ulteriore passo verso il futuro. Il programma, infatti, mantiene la propria base giornalistica che sfocia in un dibattito di cronaca rosa – in prevalenza – fra retroscena e rivelazioni inedite.
Il doppio binario con Disney Plus
La prima puntata della muova stagione vedrà Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma protagoniste. Ogni ospite racconterà qualcosa di sè tra rivelazioni e particolarità personali. Un vero e proprio ritratto inedito di volti noti, quello che ha reso Belve un cult del piccolo schermo sarà riproposto in chiave discorsiva tra un chiarimento e una confessione.
Questo doppio binario mette il programma in una prospettiva evolutiva differente in grado di cambiare gli equilibri fra passato, presente e prossimo futuro del programma. Francesca Fagnani è ben consapevole di essere un riferimento, non solo giornalistico ma anche mediatico, per quel che riguarda il dibattito legato alle interviste e la loro natura.
Una platea televisiva più ampia
In un mondo dove sembrano imperversare i podcast, la dialettica tagliente e le domande scomode cambiano panorama di riferimento e Disney Plus servirà proprio a veicolare un approccio diverso con un pubblico sempre più coinvolgente per contenuti dalla natura poliedrica e ricchi di particolari da scoprire. La versione classica di Belve lascerà successivamente spazio a Belve Crime con gli stessi criteri di affermazione, al netto dei valori diversi di ciascuna puntata per sviluppo e formula. Le Belve son tornate e la propria comfort zone non passa soltanto da Viale Mazzini.