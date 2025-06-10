“La Belva peggiore?. La risposta di Francesca Fagnani che non ti aspetti

Regina delle interviste scomode, o analista dell’animo umano travestita da conduttrice, Francesca Fagnani è una presenza di spicco e originale del piccolo schermo. Giornalista affermata, sta cavalcando l’onda del successo grazie a “Belve”, il programma di Rai Due che ha da poco chiuso i battenti della sua dodicesima edizione: un format cucito sulla sua personalità, spigolosa e diretta, ma sempre capace di far emergere il lato più vero dei suoi ospiti.

Nei mesi scorsi, il pubblico ha assistito a un’altra tornata di interviste che hanno confermato il successo dello show: come sempre volti noti e confessioni inattese. Ma a incuriosire più di ogni altra cosa è stata una dichiarazione rilasciata dalla Fagnani in un’intervista al Corriere della Sera, a ridosso del debutto stagionale. Alla domanda su chi fosse la “belva peggiore” della sua vita, la giornalista ha risposto con un nome che nessuno si sarebbe aspettato, pur essendo sotto gli occhi di tutti da tempo.

Il termine “belva” – va sottolineato – nel vocabolario della Fagnani, non ha un’accezione negativa. Anzi, è quasi un riconoscimento di carattere, una medaglia per chi ha avuto il coraggio di esporsi, di essere sé stesso fino in fondo, anche a costo di apparire scomodo. È in questo senso che va letta la risposta, sorprendente e affettuosa al tempo stesso.

Francesca Fagnani si confessa

Passando dal ruolo di intervistatrice a intervistata dal Corsera, Francesca Faganani ha parlato molto di sé: del suo approccio giornalistico rigoroso, dell’intenso lavoro di preparazione che c’è dietro ogni puntata, e della scelta precisa di non fornire mai anticipazioni agli ospiti.

Il suo obiettivo è quello di ottenere reazioni autentiche, e ci riesce attraverso domande taglienti che arrivano al punto senza girarci intorno. Anche quando il discorso si è spostato sulla sua vita privata, la giornalista non si è tirata indietro. Alla domanda su chi rappresenti la “belva” più temibile nella sua quotidianità, la Fagnani ha risposto con disarmante onestà: “Enrico Mentana”.

Il direttore del TgLa7, suo compagno nella vita, è stato definito così, non come provocazione ma quasi come un riconoscimento. “È un complimento”, ha spiegato la conduttrice, sottolineando che proprio per lei, il termine “belva” indica qualcuno che ha una forza di carattere unica, una presenza che lascia il segno. Una dichiarazione che ha conquistato il pubblico, sia per l’ironia che per il rispetto che traspare nel definirlo così. In fondo, Mentana è l’unico a conoscerla davvero anche al di là delle telecamere, colui che, come ha detto lei stessa, potrebbe ribaltare i ruoli e intervistarla, probabilmente cogliendola in contropiede più di chiunque altro.

Il fatto che la Fagnani lo abbia eletto come “la peggiore delle belve” non è altro che una prova di stima, e anche di quanto il loro legame sia fatto di equilibri forti e dialettici. Con la stagione come uno dei volti più interessanti della televisione italiana. Schietta, tagliente, ma sempre lucida e profondamente umana, è appena partita con uno spin off dal titolo “Belve Crime”, che sicuramente lascerà il segno, perché porterà in scena i protagonisti delle storie vere della cronaca nera italiana.