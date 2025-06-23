Michelle Hunziker: età, dove vive, compagno e figli, carriera

Michelle Hunziker è tra i personaggi televisivi maggiormente apprezzati dal pubblico. Ha debuttato giovanissima come modella e poi è approdata in tv dove ha conquistato l’attenzione degli addetti ai lavori. Vanta anche alcune esperienze come attrice e si è conquistata il titolo di conduttrice dopo una lunga gavetta. Oggi è tra i volti di punta della scuderia Mediaset, che le ha dato ampio spazio affidandole anche uno show tutto suo: Michelle Impossible. Classe 1997 Michelle è nata a Sorengo, la madre è di origini olandesi e il padre è svizzero-tedesco. Neanche maggiorenne si trasferisce a Milano dove comincia a lavorare come modella.

Sfila per Giorgio Armani, Rocco Barocco, e La perla e diventa testimonial di brand di successo. Nel 1995 conosce Eros Ramazzotti, tra i due scoppia un grande amore da cui nasce una figlia, Aurora. Nel 1998 si sposano e festeggiano il loro giorno speciale con una grande festa a cui partecipano anche star della musica internazionale come Tina Turner. L’amore però finisce nel 2009: la separazione non avviene in modo pacato. In seguito Michelle rivela che all’epoca faceva parte di una setta che l’avrebbe soggiogata. Oggi i due ex sono molto amici e recentemente sono apparsi spesso insieme, ma fra loro c’è solo un affetto sincero. Sono legati dalla figlia Aurora e dal nipote Cesare.

Inoltre condividono diverse passioni sportive. Nel 2011 Michelle sposa Tomaso Trussardi, la conduttrice è nel pieno della popolarità, e le nozze con il rampollo della nota casa di moda conquista la scena mediatica. L’amore tra i due appare sincero e reale: dall’unione nascono Sole e Celeste. Nonostante in più occasioni dichiarano di volere un terzo figlio, Michelle e Tomaso si separano nel 2022: dopo 10 anni di relazione. Ufficialmente oggi Michelle è single anche se dopo la fine del matrimonio con Trussardi il suo nome è stato associato a diversi persone.

Michelle Hunziker carriera: dalle passerelle alla tv

La conduttrice svizzera prima di approdare in tv ha lavorato come modella, attirando l’attenzione di brand di prestigio. Il debutto in televisione risale al 1994 quando partecipò a Buona Domenica, condotta da Milly Carlucci e Gerry Scotti. Ha poi preso parte a Mai dire Gol del lunedì e ha lavorato con Pippo Baudo e Paolo Bonolis, personaggi da cui ha imparato molto sulla conduzione. Nel frattempo ha studiato recitazione alla scuola professionale del M.A.S di Milano e ha fatto vari provini. Ha poi preso parte ad alcune pellicole come Voglio stare sotto al letto, con Giorgio Pasotti, ma ad un certo punto prende consapevolezza che è in tv che può realizzarsi.

Le vengono affidati anche alcuni talk in Germania e nel frattempo continua a lavorare in Italia. Conduce Paperissima Sprint, ma anche Zelig con Claudio Bisio, e ancora Scherzi a parte e Donna sotto le stelle e Tacchi a spillo. Poi le viene affidato il Festivalbar e nel 2005 debutta in teatro come protagonista del musical Tutti insieme appassionatamente della Compagnia della Rancia. I successi della Hunziker sono davvero moltissimi, ha lavorato in modo instancabile e si è guadagnata la fiducia del pubblico che apprezza soprattutto al sua ironia e spigliatezza. Ha anche calcato il palco del Festival di Sanremo: un’esperienza che ha definito speciale e emozionante. Recentemente ha condotto Michelle Impossible & Friends e Io Canto Generation e attualmente presenta Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti.

Michelle Hunziker e il rapporto difficile con il padre

Michelle Hunziker è molto legata alla mamma che è stata sempre presente nella sua vita, mentre ha avuto un rapporto più difficile con il padre Rudolf. Occasionalmente ha parlato del genitore e ha rivelato come mai ad un certo punto della sua vita si è allontanata da lui: “A 15 anni ho fatto l’errore di giudicarlo e ho deciso di non parlare più con lui , Ma la sua mancanza ha continuato a scavare dentro di me”. Un distacco che in seguito ha avuto un peso nella sua formazione e crescita.

La conduttrice ha denunciato anche i problemi d’alcoolismo del genitore: “Pensavo che mio papà amasse l’alcol più di me. A un certo punto mi sono resa conto che nonostante sentissi veramente l’amore di mio padre quando era sobrio, quando invece beveva spaccava tutto”. Ha poi aggiunto: “Quando i miei genitori si sono separati aspettavo che mio padre mi venisse a prendere. Lui mi dava appuntamento ma poiché l’alcol purtroppo ti annebbia tutto, si dimenticava. Allora io stavo ore e ore con lo zaino ad aspettare che tornasse papà e lo difendevo contro tutti”.