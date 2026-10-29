Ilary Blasi, dal GFVip a Ok, il prezzo è giusto! Dagospia lancia l’indiscrezione: i piani di Cologno Monzese

Ilary Blasi conduttrice della nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto! A svelare il retroscena Dagospia, il noto portale annuncia anche il possibile periodo di messa in onda del format. I rumors, attualmente, non hanno conferma da Mediaset.

Ilary Blasi è tornata al centro delle strategie aziendali di Cologno Monzese. La conduttrice dopo aver fatto, anche quest’anno, la rassegna musicale di Battiti Live, riprende in mano la conduzione del GFVip. L’affaire Signorini riporta la nota presentatrice in un contesto che conosceva. I risultati si vedono, al punto che Pier Silvio Berlusconi la riconferma al posto di comando del formato con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. La seconda stagione da conduttrice bis del noto reality show parte con ascolti altalenanti, ma i numeri restano – in percentuale – rassicuranti anche se la trasmissione appare un po’ in affanno.

Le responsabilità non sono solo di Blasi, così come non lo erano esclusivamente di Ventura quando è stata chiamata all’interno della versione nip del programma. L’usura del tempo si fa sentire, ma Blasi dimostra di saper rinfrescare un contenuto che, a oggi, vive di folate. La presentatrice aspetta e confida in evoluzioni di vario genere, non solo sul piano degli ascolti. La traversata del GFVip procede, ma nel frattempo continuano anche le manovre aziendali. Mediaset sceglie, non da oggi ma da qualche mese, di tornare a rispolverare i cult del passato.

Ilary Blasi nel prossimo futuro di Mediaset

È successo con La Ruota della Fortuna in access prime time, coronando un successo inizialmente inatteso, e potrebbe continuare sulla stessa scia. Il telespettatore è rassicurato quando vede programmi iconici tornare protagonisti in chiave moderna. Allora, oltre a far girare la ruota, Berlusconi mette sul piatto della bilancia contenuti come Passaparola e Ok, il prezzo è giusto! Questi due formati hanno in comune un aspetto: entrambi sono stati chiesti dalla Rai nel recente passato. Cologno Monzese ha fatto valere la propria posizione di forza non cedendo i diritti alla tv pubblica.

I programmi in questione sono rimasti dalle parti di Mediaset. Il passo successivo è capire cosa farne: non possono stare ancora in soffitta, allora i vertici preparano un piano per cercare di ravvivare il preserale. Caduta Libera, attualmente in palinsesto nel tardo pomeriggio di Canale 5, non brilla per ascolti. Giusti, comunque, alla conduzione mostra segni di miglioramento e le percentuali sono in crescita. C’è bisogno, tuttavia, di una scossa: motivo per cui sono state registrate alcune puntate pilota di Passaparola negli studi di Cologno Monzese per capire come muoversi.

L’eredità di Iva Zanicchi con Ok, il prezzo è giusto!

Ok, il prezzo è giusto! resta in cantiere perchè occorre trovare il volto idoneo per sostituire Iva Zanicchi. Donna che ha reso iconica la trasmissione per 13 edizioni nel passato recente del piccolo schermo. A raccogliere l’eredità della collega sembrerebbe essere proprio Ilary Blasi. Berlusconi, tuttavia, agisce con i piedi di piombo. Dagospia anticipa che il passo formale è compiuto: serve soltanto capire come muoversi. La trasmissione dovrebbe inserirsi nel preserale natalizio per dare respiro alla programmazione attuale.

CANALE 5 GUARDA ANCORA AL PASSATO, TORNERÀ IN ONDA "OK, IL PREZZO È GIUSTO!". LO STORICO TITOLO SARÀ COLLOCATO DURANTE LE STRENNE NATALIZIE NEL PRESERALE DI CANALE 5 (DOPO I BASSI ASCOLTI DI GIUSTI). CHI PRENDERÀ IL POSTO DI IVA ZANICCHI?COLPO DI SCENA👇💣https://t.co/e5ArT4L0Zf — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 29, 2026

Se l’esperimento andrà bene, si continuerà in questa direzione proseguendo con nuove puntate. Blasi, dunque, si sta preparando a questo nuovo impegno da protagonista. Dopo qualche stagione ai box, la nota presentatrice torna al centro dei piani Mediaset. L’azienda è pronta ad affidarle un gioco che ha fatto la storia del piccolo schermo, scrivere un nuovo capitolo in tal senso sarà un onore per l’ex volto dell’Isola dei Famosi, ma anche una responsabilità: Ok, il prezzo è giusto! diventa un banco di prova.

Nuovi scenari sotto l’albero

Un esame impossibile da sbagliare che potrebbe aprire nuove porte nella carriera della conduttrice e altrettanti scenari a Mediaset. Il conto alla rovescia è cominciato: sotto l’albero di Natale della Blasi, secondo Dagospia, c’è un programma tutto nuovo (anzi: rinnovato) da scartare.