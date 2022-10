Le nuove coppie vip nate nel 2022

Non solo separazioni, divorzi e addii… il 2022 è stato costellato anche dal gossip che riguarda le nuove coppie vip che, per settimane e mesi, hanno riempito le pagine di giornali rosa e siti specializzati. Scopriamo assieme la top 5.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

L’ex moglie di Flavio Briatore ed il giovane imprenditore (ex di Roberta Morise e Raffaella Fico) si frequentano dall’estate scorsa. Dopo una prima fase di rodaggio, la coppia non si nasconde più come testimoniamo gli scatti pubblicati dal settimanale ‘Chi’, in edicola ieri. La loro prima uscita pubblica a Firenze non è passata inosservata all’occhio dei paparazzi.

Andrea Iannone ed Elodie

1, 2, 3… ed ecco che ti scoppia la passione tra l’ex pilota (ex di Giulia De Lellis e Belen Rodriguez) e la cantante. L’ex stella di ‘Amici’ ha raggiunto il neo fidanzato a Madrid per una fuga romantica d’amore ed un viaggio a Vasto, città natale dell’ex protagonista di ‘Ballando con le stelle, per conoscere i genitori. Anche sui social, i due innamorati non disdegnano qualche Stories insieme.

Se sono innamorata? Sono in un periodo molto bello dal dal punto di vista sentimentale. Mi frequento con Andrea da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta, pian pianino ci conosciamo. Di un uomo mi affascina la genuinità e Andre è così (Domenica In, settembre 2022)

Alba Parietti e Fabio Adami

Da qualche mese, la conduttrice sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista sentimentale accanto al manager. Su Instagram, la padrona di casa di ‘Non sono una signora’ scrive dediche d’amore al neo fidanzato.

Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi

Protagonista di ‘Tale e quale show’, l’ex stella del Bagaglino sembra aver ritrovato la serenità sentimentale accanto all’imprenditore napoletano da cui è inseparabile sui social e nella vita di tutti i giorni.

Francesco Totti – Noemi Bocchi

Dopo aver ufficializzato la rottura con Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma è uscito allo scoperto con la nuova fiamma. L’ex calciatore sembra fare sul serio con la compagna come rivelato dall’amico Alex Nuccetelli a ‘Diva e Donna’: