X Factor 2026, quarto Live da Hell Factor: tre eliminazioni e dieci concorrenti sotto pressione

Questa sera il quarto Live di X Factor 2026 ha un nome e un cognome: l’Hell Factor. Ecco come funziona la serata più temuta.

Giovedì 12 novembre, alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW, il quarto Live di X Factor 2026 porta i dieci concorrenti rimasti nella serata più temuta: l’Hell Factor. Il motivo è semplice: a fine puntata tre artisti dovranno lasciare la gara. Dopo l’eliminazione di Lenanie nel Live precedente, lo spazio per sbagliare si è fatto strettissimo. Ogni esibizione, anche la più breve, può cambiare voti, classifica e umori al tavolo dei giudici.

X Factor 2026, quarto Live: orario, tv e streaming

Il quarto Live Show di X Factor 2026 va in onda stasera, giovedì 12 novembre, alle 21:15 su Sky Uno, canale 108. La puntata sarà disponibile anche in streaming su NOW per gli abbonati. Chi non riuscirà a seguirla in diretta potrà recuperarla on demand su Sky e NOW dopo la messa in onda.

Le repliche in chiaro sono invece previste martedì 17 novembre su TV8 e mercoledì 18 novembre su Cielo. Non sarà un Live di passaggio: la serata può cambiare davvero gli equilibri della gara.

All’X Factor Arena l’aria sarà quella delle puntate da dentro o fuori, con Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi chiamati a seguire i propri concorrenti in una doppia prova molto ravvicinata.

Hell Factor, la serata più dura: Giostra, cover e classifica unica

L’Hell Factor partirà con la Giostra, una manche speciale in cui tutti e dieci i concorrenti saliranno sul palco uno dopo l’altro, senza grandi pause, per circa un minuto ciascuno.

In questa prima parte non porteranno brani nuovi: ogni artista riprenderà una canzone già affrontata nel proprio percorso a X Factor, ma con una nuova messa in scena e una scenografia pensata per l’occasione. Poco tempo, poco margine per entrare nel pezzo. Una prova secca, da giocarsi subito.

La seconda manche sarà invece dedicata alle cover assegnate dai giudici, con scelte molto diverse: rock, pop internazionale, canzone italiana e brani vocalmente impegnativi. Alla fine non ci saranno due classifiche separate, ma una sola classifica unica, costruita sui voti raccolti durante tutta la puntata. Ed è qui che la formula si fa rischiosa: una buona Giostra potrebbe non bastare, mentre una cover sbagliata può pesare più del previsto.

Tre eliminazioni, ballottaggio e Tilt: come funziona il verdetto

Il cuore del quarto Live sarà il meccanismo delle tre eliminazioni, che porterà il gruppo da dieci a sette concorrenti.

Al termine delle esibizioni, gli ultimi due artisti nella classifica generale saranno eliminati direttamente, senza passare dal tavolo dei giudici.

Il terzultimo e il quartultimo, invece, finiranno al ballottaggio davanti a Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Saranno loro a decidere chi salvare e chi mandare a casa. Se almeno tre giudici voteranno contro lo stesso concorrente, il verdetto sarà immediato. In caso di parità, due voti contro due, scatterà il Tilt: la scelta tornerà al pubblico con un televoto lampo di 200 secondi. Una formula che può ribaltare la percezione di un percorso in pochi minuti, mettendo insieme consenso popolare, nervi saldi e capacità di reggere la pressione. E stasera conterà tutto.

Le assegnazioni dei giudici e Charlotte Cardin ospite sul palco

Le assegnazioni del quarto Live preparano una puntata molto varia.

Nella squadra di Francesco Gabbani, Giacomo Calò riprenderà “Almeno tu nell’universo” e poi affronterà “All of Me” di John Legend; gli Scraffs passeranno da “Celebrity Skin” delle Hole ad “American Idiot”; Teo Bok canterà “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani e “Can’t Stop the Feeling!” di Justin Timberlake.

Per Irama, Le Distanze avranno “Space Monkey” dei Placebo e “Welcome to the Black Parade” dei My Chemical Romance, mentre Patrizia Napolano porterà “Bang Bang”, nella versione di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj, e “And I Am Telling You I’m Not Going” nella versione di Faouzia.

Nella squadra di Jake La Furia, Alex Fontana canterà “Last Nite” degli Strokes e “Maggie M’Gill” dei Doors; ALÌA passerà da “Maybe” di Sienna Spiro a “La rondine” di Mango, nella versione interpretata da Angelina Mango a Sanremo 2024.

Per Paola Iezzi, Camilla Guerini avrà “Where Is My Husband!” di RAYE e “Io che non vivo (senza te)” di Pino Donaggio; i Mad-Dog proporranno “Club Foot” dei Kasabian e un mash-up tra “Elenore” dei Turtles e “Scende la pioggia” di Gianni Morandi; Manu canterà “Incoscienti giovani” di Achille Lauro e “Va bene, va bene così” di Vasco Rossi.

Tra le due manche salirà sul palco Charlotte Cardin, ospite internazionale della serata: la cantante canadese, nata a Montréal e oggi residente a Parigi, ha superato il miliardo di streaming complessivi, ha pubblicato nel 2021 l’album Phoenix, certificato disco di platino, e nel 2022 ha vinto quattro JUNO Awards, tra cui Artista dell’anno e Album dell’anno. Un passaggio importante, dentro una puntata in cui per i concorrenti ci sarà davvero poco tempo per respirare.