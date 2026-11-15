La Gialappa’s Band ha colpito ancora con Max Angioni nei panni di Adani. L’ex difensore ammette: “È un fenomeno!”

La nuova edizione del GialappaShow colpisce per alcune novità all’interno del programma. Il format cerca sempre di rinnovarsi restando su un medesimo sviluppo di scaletta. I comici che si alternano sul palco portano quasi sempre cose nuove al netto di alcune conferme necessarie per catturare l’attenzione dello spettatore. Il cast odierno si compone anche di Max Angioni, noto comico che per molto tempo ha lavorato a Le Iene portando anche avanti i propri spettacoli.

Nel programma in onda su Tv8, vuole allontanarsi dalla propria comfort zone. Lo ha fatto grazie ad alcune imitazioni, quella più riuscita è Lele Adani. Il noto cronista, ex difensore, è celebre per le sue modalità di racconto in cabina di commento. Oltretutto si distingue in Rete nei canali tematici, lo streaming ha dato al calcio raccontato ulteriore visibilità e i tormentoni di Adani fanno la differenza. Nella versione di Angioni troviamo grande attenzione ai vezzi dialettali proposti da Adani, poi c’è la gestualità precisa. Questa parodia, tuttavia, non parla di calcio: la vis comica del numero si rintraccia nell’assurdità degli eventi.

Max Angioni e la parodia di Lele Adani

Angioni, nei panni di Lele Adani, applica il calcio a qualsiasi cosa. Persino negli appuntamenti con le ragazze. Il risultato fa molto ridere, secondo i telespettatori è uno dei numeri più riusciti. I social hanno già consacrato la maschera di Adani come personaggio dell’inverno restituendo alla Gialappa’s Band quella proverbiale capacità di mettere i talenti a proprio agio. In principio fu Albanese, poi è toccato a De Luigi e ora è arrivato il momento di Angioni. Adani, quello vero, come l’ha presa? Nell’unico modo possibile: con un sorriso.

Il noto cronista ha raccontato le proprie sensazioni a Radio2 Red Carpet: programma condotto da Andrea Delogu e I Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. La domanda è diretta e l’ex difensore risponde altrettanto chiaramente: “Angioni è un fenomeno. In molti hanno provato a imitarmi, ma lui è un vero fuoriclasse. Ha colto l’essenza dei miei modi di fare, cerco sempre di trasferire il mio entusiasmo. La passione per quello che faccio arriva a moltissimi e questo mi fa piacere. Se davvero quando esco con le ragazze finisco a parlare di Messi? Mah, diciamo a fasi alterne. Ci son momenti, spesso, in cui mi capita”.

Il contributo della Gialappa’s Band

La realtà supera la fantasia narrativa, ciò che conta è che Angioni e la Gialappa’s Band hanno colpito nel segno. Un’altra parodia destinata a fare la storia della comicità perchè, talvolta, basta davvero poco per fare la differenza. Anche una “s” al posto giusto, tra un cocktail e un primo appuntamento, può essere fonte di ironia. Trampolino ulteriore verso la ribalta.