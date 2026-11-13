Andrea Delogu vorrebbe riportare Tonica in televisione: il late show che ha “cambiato” la seconda serata

Andrea Delogu vorrebbe tornare su Raidue con Tonica, uno show in seconda serata in cui ha messo tutta sè stessa. Lo ha rivelato all’interno di DeCore Podcast, nella speranza che possa esserci una nuova edizione del format.

Andrea Delogu è al centro della nuova stagione radiotelevisiva della Rai. La possiamo ascoltare in radio con la nuova edizione del programma Radio2 Red Carpet insieme a I Lunatici, mentre in tv la vediamo con La Porta Magica in attesa di nuove sfide da affrontare con la consueta verve e la medesima voglia di sorprendere. A tal proposito, la conduttrice si è raccontata a 360 gradi all’interno del live podcast De Core dove ha affrontato le diverse fasi di carriera fra curiosità e aneddoti.

La gavetta e poi l’esplosione mediatica, tutto mostrato con una leggerezza in grado di coinvolgere lo spettatore e l’ascoltatore. Infatti i risultati della puntata su YouTube del noto formato sono soddisfacenti. Si è parlato di presente, con uno sguardo al passato, ma anche di avvenire professionale. Il futuro per Andrea Delogu coincide con tanti sogni nel cassetto ancora da realizzare. Tra gli obiettivi della nota presentatrice, troviamo la volontà di riportare Tonica in televisione.

Andrea Delogu e la seconda serata di Raidue

Si tratta, nello specifico, di un late night show andato in onda nel 2022 su Raidue intorno alle 23.45. Le puntate in questione erano sette, da 50 minuti ciascuna, tutte dirette da Cristiano D’Alisera. La produzione era affidata a ICompany in collaborazione con Rai Pubblicità, mentre la diffusione spettava a Rai2. Inclusi c’erano anche RaiPlay e Radio2. In simultanea perchè il formato prevede una crossmedialità importante.

La trasmissione fece numeri importanti per essere un late night show, ma non venne rinnovata per questioni di budget. Andrea Delogu, tuttavia, è rimasta molto legata a quel programma: “Vorrei riportarlo in televisione perchè mi ha dato davvero la possibilità di mescolare la mia esperienza radiofonica plasmandola all’orizzonte televisivo. Inoltre c’è stato un grande affiatamento con il gruppo di autori, quindi è una creatura televisiva che sento mia. Come dice Tiziano Ferro, potremmo ritornare. Io ci spero”.

Tonica, un racconto tra spensieratezza e riflessione

Le parole di Delogu hanno colpito nel segno a DeCore Podcast. Il punto di forza del programma, nello specifico, era la capacità di raccontare la musica, lo spettacolo e i suoi protagonisti andando oltre la mera logica promozionale. Un’esplorazione personale, emozionale e creativa dei singoli artisti che si trovavano in ciascun confronto a uscire dalla propria comfort zone. Il linguaggio, anzi: il tono, era volutamente informale e contaminato dalle suggestioni social.

Un lessico molto moderno e dichiaratamente poco istituzionale. Si respirava un clima familiare, come se una fan fosse perennemente al cospetto dei propri idoli e potesse scambiarci quattro chiacchiere. La spontaneità si è rivelata una cifra stilistica vincente. Delogu ha dichiaratamente aperto alla possibilità di riportarlo sul piccolo schermo. L’ultima parola, ora, spetta a Viale Mazzini. Magari, attraverso la “porta magica”, può passare anche questo ‘incantesimo’.

Ritorno al futuro

Un ritorno al futuro tramite un grande classico in grado di scardinare logiche note con la genuinità che anticipa i grandi eventi facendoli diventare apparentemente “insostituibili”. Tonica, per Delogu, la sua crew e una parte di pubblico resta un pezzo di vita catodica che vorrebbero ritrovare con la stessa voglia di sorprendersi e sorprendere.