Selvaggia Lucarelli e le tensioni al GFVip, tutto chiarito in un post social: “Mi sono stranita, ma non ci sono stati litigi”

Selvaggia Lucarelli è al centro delle dinamiche televisive delle ultime settimane. In primis il pubblico aspetta di capire quando e come ripartirà L’Isola dei Famosi. L’attesa inizia a essere sostanziosa, così come la curiosità degli affezionati che vogliono scoprire le novità e le certezze di un reality che in passato ha dato molta soddisfazione a Cologno Monzese. Nonostante gli ascolti altalenanti. Da un reality all’altro, il Grande Fratello Vip non può fare a meno di Lucarelli. È stata chiamata e ingaggiata da Pier Silvio Berlusconi per portare quella vis narrativa che ha arricchito per molti anni le serate di Ballando Con Le Stelle.

La celebre autrice sa fare spettacolo con la dialettica; i suoi giudizi pungenti e le analisi al vetriolo animano sempre dibattito e, in alcuni casi, portano ascolti. Il meccanismo qualche volta funziona, qualche volta no. Questa alternanza genera, saltuariamente, frizioni. Incidenti di percorso che capitano nelle migliori famiglie, compresa quella del Grande Fratello. Infatti da qualche settimana Lucarelli è apparsa, in diretta, più nervosa.

Selvaggia Lucarelli e il GFVip

Qualcuno ha anche pensato, senza nasconderlo a mezzo stampa, che potessero esserci problemi con Ilary Blasi. Una novità visto che i rapporti fra le due sono sempre stati (relativamente al presente televisivo) molto cordiali. Anche con Cesara Buonamici, con cui Lucarelli ha un approccio diverso, non c’è mai stato motivo di attrito. Alcune divergenze sulle dinamiche del programma, ma fa parte – anche questo – della liturgia da reality che si va a creare ogni settimana. Lo spettacolo, come dicono gli esperti, deve andare avanti e le discussioni (con toni civili e leggermente accese) portano Share.

Nell’ultima puntata del GFVip però non è sfuggito un siparietto tutt’altro che al miele tra Blasi e Lucarelli. “Cosa c’è, Selvaggia, sei arrabbiata? Sì sono arrabbiata, Ilary”. La risposta, con uno sguardo raggelante, non è passata inosservata malgrado arrivasse quasi in chiusura di trasmissione. Allora i social hanno iniziato a mostrare in tutte le salse lo spezzone di puntata. È cominciata una meta-narrazione televisiva, anche con possibili scenari non proprio piacevoli.

Tensione in diretta, poi il chiarimento sui social

Alcuni utenti hanno paventato una crisi senza precedenti all’interno del programma. Tutte iperboli che avrebbero potuto danneggiare la reputazione di un formato che, dal punto di vista dello Share, sta faticando leggermente. Quindi Selvaggia Lucarelli ha preferito chiarire la questione con un lungo post su X: “Non è successo niente di che, come spesso capita per esigenze di scaletta ho fatto pochissimi interventi. L’ultimo molto tardi dopo, forse, un’ora e mezzo di silenzio (non è una polemica, sto ricostruendo la serata). Quando ho preso la parola, mi è stato detto che sono troppo di parte, non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali. Quindi mi sono stranita, senza tanti giri di parole, ma non ci sono stati litigi né sono volati sgabelli. Non è necessario rimuginarci sopra più del dovuto”.

Non è successo niente di che.

Come spesso capita per esigenze di scaletta ho fatto pochissimi interventi e l'ultimo molto tardi dopo forse un'ora e mezzo di silenzio (non è una polemica, sto ricostruendo la serata). Quando ho preso la parola mi è stato detto che sono troppo di… — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 14, 2026

Poi, nel finale di post, una semicitazione in ‘omaggio’ a Pierluigi Diaco. In questi giorni, su Substuck, è stata pubblicata un’inchiesta da parte della stessa Lucarelli che potrebbe cambiare la carriera del conduttore e cronista. Dunque, sebbene abbia meno spazio (secondo quanto si apprende dal post) in diretta, la nota autrice trova ugualmente il modo per distinguersi. Davanti e dietro le telecamere. Quindi, persino un chiarimento social, diventa un ulteriore tassello all’interno di un racconto mediatico sempre più ricco.