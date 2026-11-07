L’Isola dei Famosi resta in “freezer”: le riflessioni sulla data di rilascio continuano, i motivi di quest’attesa

L’Isola dei Famosi non ha ancora una data di partenza ufficiale. Mediaset, come anticipato da Davide Maggio, pensa all’ipotesi di Dicembre per regalare agli appassionati un reality sotto l’albero. Quali sono i rischi e le opportunità di un’operazione simile.

L’Isola dei Famosi è al centro dei piani (e degli enigmi) di Mediaset: la situazione attorno al programma va risolta. Si tratta di un reality che negli ultimi anni ha avuto numerosi cambiamenti. Alcuni positivi, altri che hanno dato qualche grattacapo alla produzione. Occorreva, per questa nuova stagione, un’ulteriore sferzata. Pier Silvio Berlusconi intende dare al pubblico un contenuto inedito che conservi valori del passato senza però rimanere ancorati a dinamiche televisive stantie. Per questo ha chiamato Selvaggia Lucarelli, gli ha affidato il ruolo di opinionista del GFVip per poi proporle la conduzione della nuova Isola dei Famosi.

Rinnovata non solo in termini di location, ma anche in ambito realizzativo. Tutto si svolgerà direttamente in loco, non ci saranno dunque collegamenti dall’Italia. Il reality è stato registrato fra giugno e luglio nelle Filippine. Salutando, quindi, definitivamente l’Honduras. Tale cambiamento ha agevolato anche alcuni spoiler riguardo i possibili partecipanti al programma, per il momento le uniche conferme arrivano dalla conduzione. Selvaggia Lucarelli sarà affiancata da Alvin.

L’isola dei Famosi ancora senza data d’inizio

Ora resta da capire tutto il resto: i regolamenti, il metodo di preferenza (in base a cosa le persone coinvolte avanzano o arretrano all’interno dei meccanismi del reality) e gli altri particolari che dovranno aspettarsi i telespettatori. A cominciare dal sapere, senza ripensamenti, quando si parte. Le registrazioni del programma sono terminate da mesi, ma ancora non esiste una data di rilascio televisivo ufficiale. Questo per due motivi, parte dei quali sono stati anticipati da TvBlog.

Il primo riguarda la fase più calda del GFVip: l’azienda, nonostante gli ascolti altalenanti, vuole andare avanti con il programma e far terminare l’edizione del Grande Fratello in maniera tale che i personaggi famosi coinvolti possano completare il proprio percorso. L’altra ragione per cui ancora non si è rivelato alcun giorno di partenza è da ricondurre alle logiche di palinsesto: Berlusconi aveva detto in conferenza stampa di presentazione palinsesti che L’Isola dei Famosi avrebbe cominciato il proprio cammino televisivo dopo il GFVip. Ora, però, il programma condotto da Ilary Blasi sta per terminare e ancora non ci sono comunicazioni sul prossimo futuro.

Un reality sotto l’albero

Questo perché, come anticipato da Davide Maggio, L’Isola dei Famosi potrebbe andare in onda a partire dal mese di dicembre coincidendo con le festività natalizie. Un rischio, ma anche una possibile opportunità. Un reality sotto l’albero si vede raramente, poi, se pensiamo anche che il gioco dell’Isola si sviluppa in un posto caldo, l’effetto diventerebbe ancor più atteso e parzialmente allettante. I freddi dell’Italia riequilibrati dalle vicende dei naufraghi tra curiosità e riscoperta.

Il meccanismo potrebbe dare adito a un precedente importante da non sottovalutare. Cologno Monzese si sta prendendo del tempo per riflettere. L’inizio dell’Isola dei Famosi ancora non esiste ufficialmente, ma ci sono all’orizzonte delle ipotesi concrete. Quella di fare un regalo di Natale speciale agli appassionati non tramonta, anzi prende sempre più corpo nei palazzi della dirigenza. Non resta che aspettare le prossime settimane per capire se una semplice suggestione interna potrà diventare una realtà tutta da scoprire.