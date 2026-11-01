Isola dei Famosi tra attesa e presunti spoiler: nessuna certezza sulla data d’inizio

L’Isola dei Famosi non è a rischio, manca ancora un tassello: la data d’inizio. Le puntate della nuova edizione sono state registrate fra giugno e luglio 2026, ma Mediaset non rivela la messa in onda ufficiale.

L’Isola dei Famosi è uno dei contenuti più attesi della stagione, anche perché le novità non mancheranno. Il noto reality show vedrà una conduzione rinnovata. Selvaggia Lucarelli è conduttrice ufficiale accanto ad Alvin, ma c’è dell’altro: sarà un’edizione particolare quella che vedremo prossimamente sul piccolo schermo. Gli spoiler continuano a uscire, ma le rivelazioni online sono parziali. Qualche verità c’è, ma non è tutto oro quel che luccica, così come non può essere autentico tutto quel che circola in Rete. Sappiamo per certo che i naufraghi hanno trascorso diverse settimane sull’isola di Caramoan.

Siamo, dunque, in una nuova location: non c’è più il panorama di un tempo, quello dell’Honduras, per via di accordi saltati con la popolazione locale. Inoltre, questo è un altro indizio rivelato in anteprima ai microfoni di TvBlog dal giornalista Gabriele Parpiglia, il reality avrà un piglio differente. Il formato somiglierà più a Pechino Express e le prove saranno più pesanti rispetto al recente passato. I conduttori saranno in loco, quindi verranno aboliti i collegamenti con una sede italiana di produzione: le dinamiche saranno riproposte sul piccolo schermo direttamente dall’isola stessa. Tutto live, almeno questa sarà l’impressione.

L’Isola che (ancora) non c’è

Le puntate sono state registrate fra giugno e luglio con un regolamento completamente rinnovato, anche in merito allo sviluppo del gioco con relative eliminazioni dei concorrenti. Ci sarà un solo vincitore, non resta altro che attendere. Gli appassionati sono impazienti di capire e valutare: il cast non è stato ancora annunciato ufficialmente, sebbene – anche in tal caso – le indiscrezioni hanno fatto la differenza. Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che, nonostante tutto, l’Isola dei Famosi non è a rischio.

Ogni cosa a suo tempo, ma la domanda resta: quando si comincia? La produzione aveva detto che il via al reality sarebbe stato dato immediatamente dopo la fine del Grande Fratello Vip. Quindi tra fine 2026 e inizio 2027. Non c’è stata ancora alcuna conferma, neppure dai diretti interessati che mantengono il segreto professionale. La sola determinata a lasciare detto qualcosa, senza scendere in particolari, è Selvaggia Lucarelli.

Gli indizi social

La nota scrittrice e opinionista, tramite qualche story sui social, ha promesso grandi novità e sorprese per l’esperienza che la vedrà conduttrice sul piccolo schermo. Si è sentita corteggiata professionalmente da Mediaset e ha dato il massimo per un progetto pieno di stimoli. Non resta altro che lasciare la parola al pubblico, il quale idealmente ha già cominciato a fare il conto alla rovescia. Anche se, a oggi, ancora non è ben chiaro quando bisogna smettere di contare per iniziare a sintonizzarsi in prima serata su Canale 5.