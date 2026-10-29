Pechino Express, nuova edizione: presentate ufficialmente le coppie in gara, tutti i nomi dei partecipanti

Pechino Express torna nel 2027 con una nuova rotta e un cast rinnovato. Le coppie partecipanti sono state annunciate in attesa di capire quando partirà un viaggio che attraverserà il Sudamerica.

Pechino Express cambia rotta e aggiorna il cast. TvBlog, su questi aspetti legati al programma, aveva già anticipato qualcosa grazie all’indiscrezione fornita dal noto cronista Gabriele Parpiglia. Il quale ha rivelato alcuni mesi fa che le registrazioni del reality on the road sarebbero slittate per motivi di agenda legati agli impegni di Costantino Della Gherardesca. Il celebre conduttore aveva dato disponibilità diverse per ragioni personali che non sono state specificate.

Il programma si sarebbe tenuto ugualmente con qualche piccola modifica al calendario, tempo speso dalla produzione per trovare i concorrenti idonei e rinnovare il cast di partecipanti. Oggi (29 ottobre 2026) il primo annuncio ufficiale verso l’edizione 2027 del formato. Le coppie in gara sono infatti state annunciate, con qualche sorpresa e alcune conferme derivanti dai rumors delle scorse settimane. La vera novità tuttavia è il percorso che i concorrenti del reality on the road per antonomasia si troveranno ad affrontare. Pechino Express cambia claim: la rotta dei due oceani, visto che attraverserà tre immensi Paesi del Sudamerica.

Pechino Express, la nuova edizione su Sky e NOW

La forza del prodotto televisivo è proprio quella di cambiare rotta ogni edizione. Il Sudamerica mancava all’appello e le coppie in gara, nel 2027, dovranno affrontare questa traversata ancora inedita televisivamente. I vincitori del programma, come ogni edizione, devolveranno il premio finale a una delle ONG attive all’interno dei territori attraversati. Non solo spettacolo, ma anche un aiuto concreto verso territori inesplorati. Aiutare realtà lontano dai riflettori è il vero scopo di contenuti simili, senza trascurare l’esigenza dello show.

Infatti le coppie in gara dovranno affrontare tutti gli ostacoli del viaggio mettendosi in gioco per primi, fra passaggi da ottenere e ospiti da rintracciare per evitare di passare più tempo del dovuto in strada. Anche il riposo è un lusso durante Pechino Express. Gli altri dettagli della trasmissione verranno svelati nelle prossime settimane, intanto i nomi dei partecipanti stanno già alimentando i bookmakers. Le quote rispetto ai papabili vincitori sono già in fermento.

Le coppie in gara

Nella prossima edizione del programma troveremo: Rocco Siffredi e Rózsa Tassi, Franceska Nuredini e Ginevra Festa, Benji e Fede, Alessia Lanza e Andrea Fratino, Andrew Howe e Tommaso Marino, Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo de Le Bambole di Pezza, Angela “Bella Fisica” Lin e Alessandro Zhu, Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti, Riccardo De Marco (DeNa) e Maria Bosco (MeriBì), Elisabetta e Marzia Gregoraci.

Nomi più o meno attenzionati, ma il pubblico già ha scelto – tra social e anticipazioni – i protagonisti preferiti. La trasmissione come ogni anno sarà disponibile su Sky e Now. Successivamente anche in chiaro su Tv8. In attesa dei prossimi dettagli, le coppie chiamate in causa iniziano a preparare gli zaini. Pechino Express riparte.