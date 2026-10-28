Money Road torna nel palinsesto di Sky, l’annuncio di Fabio Caressa: “Ci vediamo prossimamente”

Ogni tentazione ha un prezzo, questo il claim di uno dei programmi più seguiti su Sky (Money Road) rispetto all’ultimo periodo di valutazione ascolti. Il reality on the road, con Fabio Caressa alla conduzione, ha saputo fare la differenza agli occhi della platea televisiva. Dopo la seconda edizione del formato, che ha raccolto ancora ulteriore gradimento sul piccolo schermo, era arrivata l’indiscrezione di un riposo forzato. Il format doveva, secondo i vertici di Sky, restare ai box per qualche tempo.

Infatti, anche alla presentazione degli ultimi palinsesti, il titolo non viene menzionato facendo idealmente sospettare gli affezionati rispetto a una possibile cancellazione del contenuto. La realtà dei fatti, confermata anche da qualche analista del settore, è che Money Road costa. Il budget per l’organizzazione di un programma simile è elevato. Anche perchè bisogna fare i conti, letteralmente, con tanti ambienti: esterne e sorprese da mettere in campo fra tentazioni e colpi di scena.

Money Road 3 torna su Sky

Se da un lato l’esborso economico si conferma sostanzioso, a placare lo scetticismo di chi dovrebbe spendere ci pensano i feedback degli sponsor. L’Audience cresce e crescono anche i partner pronti a investire, sul piano pubblicitario, in questa avventura. Caressa si prepara a nuovi progetti, sempre in orbita Sky, con la complicità della moglie Benedetta Parodi. Senza, tuttavia, chiudere la porta a Money Road. Infatti a scacciare ogni ipotesi di addio al programma ci ha pensato lo stesso conduttore e telecronista sportivo con un promo ufficiale che dice fondamentalmente due parole chiave: “Stiamo tornando”.

Money Road 3 si farà, sempre su Sky. Ci sarà da aspettare un po’, ma i casting continuano e le rivelazioni sul tema arriveranno gradualmente. Insomma una nuova edizione del programma è in cantiere, con la volontà di continuare a superare le aspettative del recente passato. Ormai il pubblico non può fare a meno del contenuto televisivo.

L’annuncio social di Fabio Caressa

Uno dei reality più seguiti tra quelli attualmente in circolazione. Non resta dunque che aspettare una data ufficiale per la ripartenza. Ogni cosa a suo tempo, perché la tentazione più bella forse è quella – per il momento – di aggrapparsi a poche certezze. Una è che Money Road non si ferma e questo, per alcuni, non ha davvero prezzo.