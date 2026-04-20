L’Isola dei Famosi 2026 cambia tutto: niente diretta, niente Honduras, niente studio. Ma è ancora L’Isola?

Le indiscrezioni attendono conferme ma a quanto pare la prossima edizione dell’Isola dei Famosi sarà registrata, si sposta alle Filippine, perde uno studio e forse anche un opinionista. Un format che si reinventa radicalmente. Ma il reality senza diretta è ancora un reality?

C’è molto volume intorno alle indiscrezioni che circondano quella che dovrebbe essere la prossima edizione de l’Isola dei Famosi. E anche se al momento le voci rimangono tali, per quanto autorevoli, e non ci sono certezze evidenti intorno alla trasmissione che sarà, vale la pena soffermarsi un istante su quello che si sa della prossima edizione di quello che è sempre stato un classico cult tra i reality più estremi.

L’Isola dei Famosi, cosa era

Il format dell’Isola, basato sul programma americano Celebrity Survivors, è detenuto dal colosso Banijay, diciannove le edizioni andate in onda in Italia, prima sulla Rai, fino al 2012 e poi, dopo tre anni di ‘buco’ su Mediaset. Ma la prossima edizione sarebbe completamente diversa da tutte le precedenti.

Fino a oggi siamo stati abituati a un gruppo di persone, più o meno famose, abbandonate su un’isola nell’arcipelago dell’Honduras che nel corso di un collegamento satellitare, raccontano la loro storia di sopravvivenza settimana dopo settimana. Uno staff in trasferta dall’altra parte del mondo e uno studio a Milano con opinionisti e parenti in attesa. A scandire i tempi una diretta serale nel corso della quale, prova dopo prova ed eliminazione dopo eliminazione, poteva succedere di tutto. Sembrava essere proprio la diretta il motore del programma — l’imprevedibilità, il televoto in tempo reale, la lite improvvisa, il ritiro notturno, il pianto alle tre di notte: la fame…

Ma a quanto pare questa versione del programma non esiste più. Almeno per questa prossima edizione.

L’Isola dei Famosi, cosa sarà

Secondo indiscrezioni confermate ufficiosamente la prossima edizione dell’Isola dei Famosi sarà interamente registrata. I naufraghi partiranno non per l’Honduras ma per le Filippine e lì registreranno i contenuti che resteranno sotto embargo fino al giorno della messa in onda. Sempre secondo le indiscrezioni la durata della missione esterna è di 40 giorni conclusione delle registrazioni entro e non oltre il 15 luglio. Il che significa partenza entro il prossimo mese.

La messa in onda, quasi certamente ancora una volta su Canale 5, i diritti di messa in onda in Italia sono ancora di Mediaset, solo dopo montaggio e taglia e cuci di tutto il girato probabilmente tra settembre e ottobre per sette-otto settimane di messa in onda. Un percorso abbastanza simile a quello del Grande Fratello sotto l’aspetto dell’esposizione e della programmazione.

Pier Silvio Berlusconi aveva già lasciato intendere a dicembre una pausa prolungata del format che nelle ultime edizioni non aveva convinto e soprattutto non aveva spostato più di tanto l’asse dell’audience.

Un precedente non fortunato

Un esperimento, o forse un azzardo. La ragione per registrare e puntare su una messa in onda in differita ha due significati: la riduzione dei costi, sicuramente, ma anche concentrare in una durata ragionevole temi e puntate che nel corso delle edizioni più recenti erano sembrate troppo dilatate e meno convincenti. In definitiva è quello che fa Pechino Express, piuttosto bene per la verità, con ascolti mai così alti come quest’anno. Quando la truppa di concorrenti Sky in trasferta in Oriente ha presentato lo show tutto era già stato registrato e montato. A chi partecipava il mandato di rispettare l’assoluto riserbo.

Ma la stessa cosa accade anche per Temptation Island, prodotta da Fascino e dallo stesso staff di Uomini e Donne per Mediaset, pur con mezzi tecnici e impegni non così faticosi. E lontani. L’isola delle tentazioni è in un villaggio turistico fuori stagione: si registra tra maggio e giugno, prima che l’attività apra i battenti. Il programma anche quest’anno sarà registrato al Resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle, in provincia di Catanzaro e andrà in onda tre settimane circa dopo la conclusione delle registrazioni.

Tuttavia le esperienze per Mediaset non sono sempre state altrettanto positive. Basti pensare a La Talpa, condotta da Diletta Leotta nel 2024, interamente registrata, senza diretta e protagonista di un flop clamoroso.

La vera incognita è proprio quella di togliere la diretta all’Isola che senza il live potrebbe perdere la sua caratteristica più identitaria.

L’isola dei Famosi: cosa guadagna e cosa si perde

La scelta ha una logica economica chiara. Una diretta settimanale in prima serata su Canale 5, con studio, collegamenti satellitari, personale in loco e in Italia, opinionisti e tutto l’apparato connesso, costa enormemente di più rispetto a un format pre-registrato e post-prodotto. Il risparmio è reale. Ma il rischio è altrettanto reale.

Sul fronte dei guadagni: la produzione potrà costruire una narrazione più densa, eliminare i momenti morti, enfatizzare le dinamiche psicologiche più interessanti, scegliere il ritmo migliore per ogni puntata. Il risultato potrebbe essere un prodotto editorialmente più curato di quanto l’Isola abbia mai offerto.

Sul fronte delle perdite: sparisce il televoto in tempo reale, sparisce la partecipazione del pubblico come elemento attivo del gioco, così come scompare anche l’imprevedibilità che per anni ha reso l’Isola un appuntamento irrinunciabile. Il pubblico non potrà più decidere chi eliminare quella sera. Vedrà un risultato già avvenuto, già montato perché scelto da altri.

Addio anche all’Honduras, teatro di tutte le edizioni dal 2015 a oggi.

Il vero test

In attesa di conoscere la conduzione, Belen Rodriguez è in ballottaggio con Simona Ventura, tornata prepotentemente d’attualità dopo il ruolo di opinionista della scorsa stagione ma soprattutto dopo ben otto edizioni al microfono – le prime tutte con la Rai, le curiosità e gli interrogativi sono molti. Il primo e più eclatante è se il pubblico riconoscerà ancora il programma e deciderà di premiarlo. Dopo gli ascolti dello scorso anno, i peggiori di sempre, la cosa potrebbe non essere così scontata.