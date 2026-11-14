Report, Piervincenzi risponde a Ranucci: “Io mediocre? Gli attacchi che continua a fare al programma sono scomposti”

La nuova edizione di Report è cominciata con una conduzione diversa. L’affaire Ranucci si è concluso, almeno per il momento, con il cronista destinato a ricominciare in Rai ma altrove. Il suo nuovo contesto professionale è quello di Rainews 24 dove ricopre la carica di Vicedirettore, con delega a Spotlight. Programma di inchiesta chiamato a sollevare le problematiche più attuali tra riflessione politica e scenari applicati alle vicende quotidiane. Report invece trova due volti nuovi: Piervincenzi Daniele e Di Pasquale Claudia, entrambi con un compito arduo ma non impossibile.

Riportare la trasmissione di Rai3 ai fasti del recente passato, tradotto ancora meglio: dimostrare che Report ha lo stesso appeal anche senza Ranucci, impresa che per il momento sembra ancora in salita. Gli ascolti sono partiti al di sotto delle aspettative. C’è ancora tempo per migliorare gli standard, i due presentatori hanno affrontato questo e molti altri temi nel corso di una lunga intervista a TvTalk.

Report, Piervincenzi sulle parole dell’ex conduttore Ranucci

Gli analisti del programma, poi, hanno parlato anche della diatriba con Ranucci. Il cronista aveva definito Piervincenzi un conduttore mediocre che non rispecchiava la storia della trasmissione d’inchiesta di Rai3. Lo stesso aveva espresso nei confronti di Presutti Giulia, conduttrice designata e poi cambiata nel momento in cui la giovane ha scelto di fare un passo indietro. L’ex cronista di Nemo – Nessuno escluso invece prende la questione di petto e, quando gli analisti di TvTalk chiedono di rispondere nel merito, non si fa pregare: “Ranucci ha attraversato un momento particolare, le sue parole non mi hanno scalfito. Sappiamo che gli attacchi che continua a fare al programma sono scomposti. Abbiamo, invece, apprezzato l’in bocca al lupo fatto da Milena Gabanelli”.

«Quello che ci ha ricompattati sono stati gli auguri di Milena Gabanelli». Daniele Piervincenzi, il nuovo volto di Report (@reportrai3) insieme a Claudia Di Pasquale, risponde ai commenti degli ex conduttori.#TvTalk è su #RaiPlay 📡 pic.twitter.com/7Mp2hy2h3h — Tv Talk (@TvTalk_Rai) November 14, 2026

Un modo di chiudere la questione in maniera definitiva. Ormai Report proseguirà senza Ranucci, sebbene quest’ultimo è determinato a continuare la propria diatriba legale con la Rai nelle sedi opportune. Al momento le strade tra il noto giornalista e la trasmissione di Rai3 si sono separate, con buona pace di parte degli affezionati che avrebbero preferito un esito diverso. La coppia Di Pasquale-Piervincenzi rimane al timone del programma, cercando di aggiustare il tiro – in termini di ascolti – nelle prossime puntate. Il cammino di questa nuova stagione è appena cominciato.