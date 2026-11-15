Barbara D’Urso amareggiata dopo Ballando Con Le Stelle: “Non mi sono sentita protetta da questa famiglia televisiva”

Ballando Con Le Stelle entra nella fase più calda del programma. Non è solo questione di performance, conta molto anche quello che accade tra un’esibizione e l’altra. Molto discutere, nelle scorse giornate, ha fatto il caso Diaco-Ravagnani. Una vicenda che sta attraversando anche altre sedi, oltre a quella meramente televisiva.

Lo spettacolo tuttavia deve andare avanti e, dopo altri sette giorni, a tenere banco sono i malumori di Barbara D’Urso. Il motivo di queste frizioni interne è semplice: la nota giurata del programma ha vissuto un attacco diretto con Guillermo Mariotto. Quest’ultimo l’ha accusata di fingere e, poi, nel corso della puntata, ha spruzzato una parte di profumo dicendo: “Qui c’è puzza”. Non ha fatto riferimenti espliciti, ma è chiaro che fosse una metafora nei confronti della collega e a determinati atteggiamenti non ritenuti all’altezza della situazione. Siparietto che avrebbe dovuto suscitare un certo tipo di reazioni, invece ha complicato le cose.

Barbara D’urso allo scontro con Mariotto

In molti, anche all’interno del programma, lo hanno trovato di cattivo gusto. Carmelita, come la chiamano i fan, è molto attenta al sentiment di puntata e si è resa conto di come gli atteggiamenti del collega siano stati tutt’altro che graditi. Allora, la nota ex conduttrice, utilizza i social per esprimere il suo punto di vista.

Alle 4 del mattino registra un video che posta sul canale YouTube ufficiale dove dice senza mezzi termini che non le è piaciuto l’atteggiamento di Mariotto: “Ho subìto a tutti gli effetti un’aggressione non verbale. Sono stata calma fin quando ho potuto, ho notato subito le centinaia di segnalazioni in Rete. Mi fa piacere che cercate – in riferimento ai fan, ndr – di proteggermi ogni volta. Io sono molto delusa dal fatto che siano stati fatti passare determinati atteggiamenti. Cerco di volare alto, ma tali comportamenti sono inaccettabili”.

Il video social dopo la puntata

Insomma D’Urso sembra essere davvero piccata per quanto accaduto all’interno del formato. “Non mi sono sentita protetta da questa famiglia televisiva”, ha detto. Un attacco velato anche nei confronti di Milly Carlucci, rea di aver consentito una simile condotta a uno dei giurati del programma. La situazione, per Carmelita, come la chiamano i fan, è degenerata e non ha perso occasione di farlo notare. Le visualizzazioni del video ufficiale sono in costante aumento. Il problema ora è un altro: capire cosa accadrà dalla prossima settimana.

Sicuramente la condotta di tutti sarà diversa, dato che la situazione sembra essere diventata quasi ingestibile. Mariotto e D’Urso sono ai ferri corti, tra sette giorni capiremo se la strada della riconciliazione sarà ancora possibile. Anche se per il momento sembra tutto in salita, compresi gli ascolti. Ballando Con Le Stelle, infatti, tra una polemica e l’altra cresce inevitabilmente. Un richiamo all’ordine, tuttavia, nelle prossime settimane non è da escludere.