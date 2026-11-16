Aurora Ramazzotti e la bulimia: il racconto a Ballando con le Stelle tra ossessione per la bellezza e rinascita personale

Lo ha fatto raccontando anche il peso del rapporto con la bellezza e del confronto pubblico con la madre, Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti, affrontando la questione del suo percorso con la bulimia, ha concesso una confessione in prima serata, dentro un programma che di solito vive di gara, voti e passi di danza. Per qualche minuto, però, la pista è rimasta sullo sfondo. Al centro c’era una storia personale, detta senza cercare scorciatoie.

La confessione in tv: bulimia, voce persa e capelli che cadono

Aurora Ramazzotti ha descritto la bulimia come una dipendenza silenziosa, capace di infilarsi nella vita di tutti i giorni e consumarla un po’ alla volta. “Ero schiava della bulimia”, ha detto durante la puntata di Ballando con le Stelle, ricordando anche segnali fisici precisi: la voce che “andava via”, i capelli che cadevano, il corpo che iniziava a chiedere conto. Non una frase costruita per colpire. Piuttosto un racconto asciutto, quasi trattenuto.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha spiegato di essersi odiata a lungo, dentro un rapporto difficile con la propria immagine e con l’idea di dover somigliare a uno standard. “Mi sono odiata”, ha ammesso, legando quel periodo della sua vita a una sofferenza più profonda, non soltanto estetica. La malattia, nelle sue parole, non riguardava solo il cibo. Riguardava lo sguardo su di sé, il bisogno di controllo, il giudizio degli altri. E quello interiore, spesso ancora più feroce.

Il confronto con Michelle Hunziker e quel rapporto madre-figlia sotto gli occhi di tutti

Nel suo intervento, Aurora Ramazzotti ha affrontato anche il nodo del confronto con Michelle Hunziker, madre amatissima dal pubblico e da sempre legata a un’immagine di bellezza televisiva, solare, riconoscibile. Crescere accanto a una figura così esposta, ha lasciato capire Aurora, non è stato facile. Non per colpa della madre, ma per il modo in cui il mondo intorno costruisce paragoni, etichette, attese. “Per amare mia madre ho smesso di amare me stessa”, ha confidato. In studio, dopo quelle parole, è calato un silenzio netto.

Il punto non era accusare. Era raccontare la complessità di un legame familiare vissuto davanti a tutti, tra affetto, ammirazione e pressione. Aurora ha parlato di un amore grande, ma anche della fatica di trovare un posto proprio quando il confronto arriva prima ancora della persona. In tv, sui social, nei commenti. Sempre lì. Per anni il tema non è stato solo “essere figlia di”, ma provare a diventare sé stessa mentre gli altri continuavano a misurare somiglianze, differenze, difetti presunti.

Quando i complimenti fanno male: il no all’ossessione per la bellezza

Uno dei passaggi più forti è arrivato quando Aurora Ramazzotti ha spiegato come vive oggi i complimenti sul suo aspetto. “Sentirmi bella ha perso completamente d’importanza, perché era la mia malattia”, ha detto. Quelle parole, che un tempo forse cercava, oggi non le danno più lo stesso effetto. “Mi succede cento volte al giorno, ma non mi fa nessun effetto, anzi mi imbarazza”, ha aggiunto. Una frase che ribalta il modo abituale in cui il pubblico commenta i corpi, soprattutto quelli delle donne dello spettacolo.

Aurora ha poi detto che cosa, oggi, la raggiunge davvero. “Dimmi che ti faccio ridere, dimmi che mi vuoi abbracciare, dimmi che quello che ti ho detto ti ha fatto stare meglio”, ha spiegato, spostando l’attenzione dal corpo alla relazione, dalla superficie al riconoscimento umano. Parole semplici, quasi venute fuori di getto. Ma molto chiare. Nel suo racconto, la bellezza non viene negata: viene rimessa al suo posto, lontano dal centro della vita. “Quando mi sono liberata da questa ossessione”, ha raccontato, “ho potuto concentrarmi sul piacere all’unica persona a cui mi interessava piacere: me stessa”.

L’abbraccio di Milly Carlucci e il messaggio a chi si sente solo

Dopo il racconto, Milly Carlucci si è avvicinata ad Aurora Ramazzotti e l’ha abbracciata, riconoscendo il valore pubblico di una testimonianza tanto personale. “La tua storia è quella di tanti ragazzi”, le ha detto la conduttrice, dando voce a un pensiero rimasto sospeso per tutta la conversazione. Perché il tema dei disturbi alimentari riguarda molte famiglie, spesso lontano dai riflettori, tra visite, ricadute, silenzi e tentativi di ricominciare.

Aurora ha legato la scelta di parlare alla possibilità di essere utile a qualcuno. “Se posso far sentire qualcuno meno solo, sono felicissima”, ha spiegato. Non una promessa di guarigione facile, non una lezione. Piuttosto un gesto consapevole. In una serata televisiva costruita intorno allo spettacolo, il suo intervento ha aperto uno spazio diverso: quello della fragilità detta ad alta voce, senza trasformarla in posa. E forse anche per questo è arrivato a molti. Come succede quando una storia privata, raccontata con pudore, per un momento smette di appartenere solo a chi la pronuncia.