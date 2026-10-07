M – Il Figlio del Secolo, la serie evento arriva in chiaro su La7: Luca Marinelli ripercorre l’excursus politico e sociale di Benito Mussolini

M – Il figlio del secolo arriva in chiaro su La7. Luca Marinelli, accompagnato da un cast corale importante, ripercorre la nascita e lo sviluppo del Fascismo in Italia attraverso la parabola storica di Benito Mussolini. La serie tv, nello specifico, è tratta dai romanzi tematici scritti da Antonio Scurati. Lo scrittore ha saputo raccontare un periodo complesso per l’Italia da una nuova prospettiva che indaga anche sui metodi di comunicazione e retorica utilizzati da Mussolini stesso per affermare il proprio potere.

Questa non è dunque soltanto una serie che strizza l’occhio al cinema, diventa un vero e proprio trattato sociale da cui prendere spunto. A conferma del fatto che certe dinamiche sociali potrebbero ripetersi. Non si fa riferimento al ritorno, potenziale, del Fascismo. Gli autori del progetto fanno notare che determinate suggestioni possono favorire l’avvicendamento di regimi politici che fanno tutt’altro che bene. Non soltanto all’Italia, ma al mondo intero.

M – Il figlio del secolo e l’ascesa del Fascismo in Italia

I riferimenti a Trump, che non è al centro di un regime ma adotta una politica piuttosto improntata sugli estremismi e la risolutezza, non mancano con frecciatine che oltrepassano la quarta parete. M – Il figlio del secolo è il perfetto esempio di come la settima arte possa diventare terreno fertile per il dibattito culturale, sociale e politico. La serie diretta da Joe Wright, infatti, ha generato molteplici discussioni e controversie al momento dell’uscita su Sky Cinema (con riferimento a Sky Atlantic) dal 10 al 31 gennaio 2025.

In molti hanno mal digerito i costanti rimandi, all’interno del girato, alla contemporaneità. Motivo per cui le analogie tra Fascismo e alcune dinamiche attuali hanno generato fastidio in America e parte dell’Italia. Vessazioni, anche a mezzo stampa, nei confronti di Luca Marinelli e del cast. Il lavoro è stato svolto nella maniera migliore, questo è il pensiero degli addetti ai lavori alla serie, altrimenti la resa non avrebbe scalfito alcuna mente esperta e neppure gli appassionati di cinema.

Uno sforzo produttivo importante

M – Il figlio del secolo ha colpito nel segno perchè parla di passato, ma le ripercussioni sono potenzialmente attive nel presente. La forza, sul piano tecnico e scenico, è data dalla precisione interpretativa di Marinelli e i suoi colleghi sul set. Si passa poi a un’accuratezza particolarmente evidente per quanto riguarda i dettagli di scena: i colori, le luci, la fotografia e gli scenari sono talmente coinvolgenti che lasciano lo spettatore immerso in un mondo che riconosce anche se non lo ha vissuto davvero.

Infatti il Fascismo, oggi, è figlio dei racconti del passato. La serie, tuttavia, è riuscita a rendere moderno un processo storico che molti hanno provato a negare o mandare in archivio. Ora l’appuntamento con M – Il Figlio del secolo è su La7: si comincia da lunedì 19 ottobre 2026 in prima serata. Ore 21.15. Poi la messa in onda proseguirà per le settimane successive fino al suo naturale epilogo. Il pubblico della generalista sceglierà se confermare o ribaltare il successo incassato dal prodotto sulla PayTv.

Futuro da definire

Il futuro, per quel che riguarda una potenziale seconda stagione, è ancora tutto da scrivere: Sky – nello specifico – non ha soppresso il titolo. È una questione di budget e possibilità. M – Il figlio del secolo ha rappresentato un grande sforzo anche sul piano produttivo. L’ambito economico non può prescindere dai piani aziendali. Mettere insieme la seconda stagione del girato vuol dire anche approntare una cifra seguita da molti zeri. Il risultato, successivamente, è assicurato ma dalle parti di Sky (e non solo) si stanno chiedendo a quale prezzo.

L’apporto di eventuali partner – come avvenuto nella prima stagione – sarà fondamentale. Se però l’avvenire è ancora un enigma da risolvere, la stretta attualità vede una riproposizione in chiaro che (se dovesse andare bene) potrebbe aprire nuovi scenari anche rispetto alla reazione del mercato estero. Non tutto è perduto. Nel frattempo M – Il figlio del secolo, per il pubblico televisivo, potrebbe tornare a essere imperdibile.