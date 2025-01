M. Il figlio del secolo avrà una seconda stagione? Impossibile non pensare a un seguito della chiacchieratissima (e meritatamente acclamata) serie tv targata Sky, che è giunta a conclusione venerdì 31 gennaio 2025 con la messa in onda del settimo ed ottavo episodio, anch’essi (come tutti gli altri) diretti da Joe Wright. Per una serie di ragioni, che ora analizziamo.

M. Il figlio del secolo seconda stagione, Sky dice di sì

Cominciamo dal parere di Sky, che ha lavorato anni su questa serie, garantendole un lancio promozionale senza precedenti: a settembre è stata presentata al Festival del Cinema di Venezia e giovedì 9 gennaio, la sera prima del debutto, uno spot è andato in onda a reti quasi unificate sulla tv generalista.

Un lancio per una serie che potrebbe avere un seguito, o almeno è questo quanto si auspicano in Sky: Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia, in conferenza stampa ha definito M. Il figlio del secolo “un progetto così ambizioso e differente che non si è mai visto, un drama storico così contemporaneo è necessario oggi”, per poi aggiungere “c’è interesse a dare seguito a questa avventura. Sarebbe folle non dare un seguito”.

M. Il figlio del secolo, le recensioni e gli ascolti

Sky può dirsi più che soddisfatta dell’accoglienza della serie, che ha visto uno straordinario Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini, affiancato da un cast all’altezza composto, tra gli altri, da Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Francesco Russo, Paolo Pierobon, Gaetano Bruno e Lorenzo Zurzolo.

Se la critica è stata unanime nel premiare la qualità del progetto, l’originalità della messa in scena di Wright e la scelta di una colonna sonora in controtendenza con il periodo narrato grazie a Tom Rowlands dei The Chemical Brothers, anche gli ascolti sono stati soddisfacenti.

Sky ha infatti rivelato che i primi due episodi nella prima settimana di disponibilità hanno avuto una media di più di un milione di spettatori, con oltre due milioni di contatti per il primo episodio, entrando tra i tre migliori debutti di un titolo Sky Original dal 2021 ad oggi.

M. L’uomo della provvidenza sarà il titolo della seconda stagione?

Se seconda stagione sarà, dovrà per forza cambiare il titolo. Un po’ come avvenuto con la trasposizione televisiva de L’Amica Geniale, anche la serie tv di Sky dovrà seguire la titolazione dei libri della saga di Antonio Scurati editi da Bompiani da cui è tratta.

Se i titoli di tutti e quattro i libri (il quinto ed ultimo uscirà ad aprile) cominciano con “M.”, il sottotitolo cambia: quello del secondo libro, uscito nel 2020, è “L’uomo della provvidenza”, e racconta i fatti legati a Mussolini dal 1925 al 1932. È facilmente immaginabile, quindi, che la seconda stagione di M. Il figlio del secolo si chiamerà M. Il figlio della provvidenza.

Quando esce la seconda stagione di M. Il figlio del secolo?

Difficile stabilire una data di uscita di un’eventuale seconda stagione della serie. Oltre al lavoro di sceneggiatura da portare avanti, bisogna tenere conto anche dello sforzo produttivo legato alle location della serie, che richiede non pochi dettagli.

E poi il cast: Luca Marinelli e il resto degli interpreti dovranno valutare quando potranno essere disponibili per le riprese (sempre che gli interpreti dei personaggi, come avvenuto con il già citato L’Amica Geniale, non cambino con l’avanzare degli anni del racconto…). Insomma, per vedere la seconda stagione di M. potrebbe passare molto tempo. Intanto, la prima stagione è recuperabile su NOW.