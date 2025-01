Una mossa mai vista prima per una serie tv: quasi in contemporanea sulle tv free e sulle maggiori radio italiane è andata in onda la stessa clip, per promuovere la nuova serie Sky Original

Giovedì 9 gennaio 2025 Sky ha fatto mandare in onda sulle principali tv generaliste italiane quasi in contemporanea una clip di M. Il figlio del secolo, la serie tv tratta dall’omonimo libro di Antonio Scurati, in onda da venerdì 9 gennaio 2025 su Sky Atlantic e in streaming su NOW. La clip mostra Mussolini, interpretato da Luca Marinelli, inneggiare alla sua creatura, il fascismo, fino a rompere la quarta parete e invitare il pubblico a seguirlo.