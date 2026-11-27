Belve è ripartito da un fattore fondamentale: gli ascolti. La prima puntata della nuova edizione del programma ha garantito una percentuale superiore al 12% in prime time. Bottino d’oro per il format di Raidue, Francesca Fagnani intende puntare su ospiti sempre diversi per replicare l’effetto Francesco Totti-Pierfrancesco Favino.

Un’accoppiata vincente che, con Gemma Galgani, ha saputo coinvolgere il pubblico del prime time andando anche ad arricchire l’orizzonte social del contenuto televisivo. Infatti il riferimento a Belve era in testa alle tendenze della prima serata di martedì scorso. Ora testa al 1° dicembre 2026. Secondo appuntamento della trasmissione di Raidue con altrettanti ospiti speciali. Davide Maggio rivela in anteprima la presenza di Tony Effe, altra figura del jet-set italiano attesa e profondamente discussa sul piano mediatico.

Tony Effe a Belve

Tanta carne al fuoco tra passato, presente e futuro del compositore e atleta. Si parlerà, tra le altre cose, anche della relazione con Giulia De Lellis e la nascita della loro figlia Priscilla. Non solo la paternità all’orizzonte per il noto artista, c’è anche il percorso sportivo che sta portando avanti in una nuova fase professionale. Una riscoperta graduale della passione per la corsa e il benessere.

Metamorfosi che Tony Effe racconta ciclicamente sui social spingendo i follower a intraprendere un percorso di cambiamento. Molto discutere hanno fatto le sue parole di recente: “Siete schiavi di zucchero e carboidrati”. La platea di riferimento ha cominciato a dividersi sui social, c’è chi ritiene che tali affermazioni siano troppo nette e non facciano bene a un pubblico giovane che potrebbe prendere le parole di Effe per oro colato e iniziare percorsi di dimagrimento senza passare da personalità competenti.

Quando e dove vedere la puntata

Spingere i follower a cambiare drasticamente regime alimentare può essere controproducente. Tutte questioni che l’artista proverà a spiegare da Fagnani raccontando ogni aspetto del suo passato recente con qualche anticipazione legata al prossimo futuro. Senz’altro la partecipazione a Belve sarà una cassa di risonanza particolare, i fan hanno già cominciato a ipotizzare qualche reazione all’intervista. Il resto si scoprirà tra qualche giorno. Appuntamento per martedì 1 dicembre 2026 su Raidue, ore 21.20. La puntata è disponibile anche su RaiPlay.