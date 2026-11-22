Ballando Con Le Stelle, in questo momento, è il centro delle notizie più importanti (sul piano televisivo) del passato recente: dall’affaire Diaco al profumo gate di Mariotto e l’insofferenza della D’Urso tra disappunto e stoccate di vario genere. Mentre ci si affanna a scoprire quali saranno gli ulteriori sviluppi in merito a tali scenari, si fa strada un ulteriore retroscena che potrebbe anche aprire un altro scontro interno. Quello tra Ballando Con Le Stelle e Belve.

I due programmi appartengono alla stessa azienda, non si sono mai pungolati anche per via dell’offerta che propongono ai telespettatori. Tradotto: fanno due cose diverse. Si rispettano e ciascuno prosegue per la propria strada. Tra un incrocio e l’altro, però, si può venire a contatto e in questo caso l’incontro potrebbe essere burrascoso. Il tema centrale è Noemi Bocchi: la concorrente di Ballando Con Le Stelle è la nuova compagna di Francesco Totti. Unione ben nota che, nel passato recente, ha dato molti spunti alla cronaca rosa e non solo.

Totti e le nozze con Noemi Bocchi fra indiscrezioni e conferme

Bocchi, infatti, partecipa al programma targato Ballandi Multimedia proprio per lasciarsi alle spalle l’etichetta di fidanzata illustre. Lei è molto di più della “compagna di”: vuole costruirsi uno spazio televisivo senza pregiudizi che dipenda esclusivamente dal suo valore professionale. La realtà, anche scomoda, però riguarda l’ex Capitano della Roma. Noemi Bocchi è arrivata a Saxa Rubra proprio perché tutto quello che accompagna Totti, non solo nella Capitale, è sinonimo di interesse collettivo.

Quindi negare che Bocchi sia lì per le sue relazioni sentimentali sarebbe ipocrita, poi – com’è normale che sia – lei intende staccarsi da questo cordone mediatico e differenziarsi nel ballo che potrebbe aprirle molte porte. Per il momento, però, i riferimenti a Totti nel corso del programma non mancano. Parlare dell’ex attaccante giallorosso, oggi, però vuol dire anche affrontare l’anteprima di Belve. Il programma di Francesca Fagnani partirà il prossimo 24 novembre 2026 con la nuova edizione. Tra gli intervistati illustri ci sarà proprio Francesco Totti.

Fagnani aspetta l’ex Capitano a Belve

L’ex Capitano della Roma si farà mettere sotto torchio da Fagnani con le sue domande Belviche: si parlerà del divorzio da Ilary Blasi, di veri e presunti retroscena, con riferimenti a Noemi Bocchi. In molti hanno anche pensato che Totti potrebbe annunciare, nel corso della trasmissione, la volontà di sposarsi nuovamente. La fortunata, in questo caso, sarebbe proprio la concorrente di Ballando Con Le Stelle. Fagnani al solo pensiero di un possibile (non ancora confermato) annuncio del genere nel corso di Belve si sfrega le mani.

Se così fosse, sarebbe uno scoop non da poco. Considerando che il primo matrimonio – con Ilary Blasi – è stato trasmesso in diretta su SkyTg24 con i diritti ceduti in beneficenza. Il ricavato destinato alla (ex) coppia, naturalmente. Rai2, stavolta, potrebbe essere la vetrina catodica principale di questo nuovo amore. Fagnani aspetta e spera, ma Alberto Matano potrebbe rovinarle la festa. Torniamo a Ballando Con Le Stelle.

Lo “sgambetto” di Alberto Matano

Nel caos del profumo gate, tra un cambio posto e l’altro all’interno della giuria, Matano fa una domanda precisa a Noemi Bocchi legata alla partecipazione di Francesco Totti a Belve. Diretta la risposta della concorrente: “Io non so niente”. A quel punto arriva un’altra domanda, ancor più diretta della prima: “Ti farebbe piacere un eventuale annuncio?”. La risposta, anche in questo caso, arriva in maniera altrettanto cristallina: “Sì, sì, certo, eh”. In altre parole: Matano non ha dimenticato come si fa il cronista e ha chiesto, senza mezzi termini, come risponderebbe Bocchi in caso di annuncio e proposta formale di matrimonio. Lei ha detto, indirettamente, sì. Questo potevamo aspettarcelo.

La paura che le cose belle possano finire, tanto da non riuscire mai a viverle fino in fondo. ❤️ #NoemiBocchi a #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/KVQCVDeMj5 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) November 21, 2026

Il punto è un altro: Fagnani già si pregustava l’esclusiva della notizia per la nuova edizione di Belve. Matano, incurante, l’ha bruciata sul tempo chiedendo direttamente alla controparte e annullando – se venisse confermata un’indiscrezione simile – qualunque tipo di aspettativa (o hype, come direbbero i giovani) sulla trasmissione di Rai2. Ballando, quindi, brucia uno scoop a Belve?

Scontro interno alla Rai?

La domanda resta e, dato che le interviste a Ballando Con Le Stelle recentemente hanno fatto un gran rumore, anche in questo caso sarebbe lecito aspettarsi conseguenze. Soprattutto dopo che la Fagnani, ai microfoni di Annalisa Cuzzocrea su Il Venerdì di Repubblica, ha parlato di comportamenti scorretti subiti in passato da parte della Rai. C’è, dunque, un precedente delicato che mette la questione matrimonio Totti-Bocchi su un altro piano. Stavolta potrebbe davvero divampare un caso interno tra insofferenza e disappunto, con gli equilibri del tele-mercato a fare da cornice e possibile ago della bilancia.