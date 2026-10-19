Belve, la nuova edizione riparte da Federica Pellegrini e Francesco Totti: accordo quasi chiuso, Parpiglia rivela la trattativa

Belve torna il prossimo 24 novembre 2026. La notizia è di quelle che fanno rumore perchè Fagnani, questo non è un mistero, ha trascorso l’estate con un piede fuori da Viale Mazzini. Le cronache hanno descritto tensione fra la nota cronista e l’azienda televisiva. Il motivo sarebbe stato un mancato avvicendamento della giornalista nella trasmissione di Rai3 Chi L’ha Visto?. Federica Sciarelli ha lasciato la conduzione del programma dopo anni di onorata carriera, Fagnani si aspettava di essere contattata per prendere il posto della collega.

Questo non è avvenuto, ma la trattativa fra le parti poteva cominciare. La giornalista, infatti, come ha rivelato una fonte autorevole di Viale Mazzini, è stata inserita fra i profili da valutare. Successivamente la terza rete della tv di Stato ha preferito puntare su Raffaella Griggi, una risorsa interna. La scelta, fino a questo momento, sta pagando.

Belve riparte il 24 novembre 2026

Chi non si è sentita appagata, per qualche tempo, è stata proprio Francesca Fagnani. Le fonti dirette, vicine alla conduttrice e cronista, parlano anche di una lettera inviata all’azienda per chiedere di interrompere il rapporto contrattuale in anticipo. Insomma Fagnani e la Rai sembravano essere ai minimi storici. Tutto rientrato secondo i vertici della tv pubblica che, non appena è emersa l’indiscrezione dell’insofferenza da parte della giornalista e scrittrice, hanno chiarito ogni posizione: “Fagnani è una risorsa preziosa della Rai, stiamo lavorando per la nuova edizione del programma”.

La trasmissione, neanche a sottolinearlo ulteriormente, è Belve che tornerà nella versione classica e in quella crime. Inizialmente si pensava a uno slot dopo Sanremo, con Stefano De Martino tra gli ospiti. Invece le carte in tavola sono cambiate ancora, Gabriele Parpiglia rivela su QN che il format torna su Raidue ma a novembre. Precisamente il 24. Quindi ci siamo quasi. L’inizio della nuova stagione del formato non è imminente, ma prossimo. Chi si siederà sullo sgabello più temuto della Rai per le domande Belviche? I primi nomi che emergono, sempre attraverso Gabriele Parpiglia che scrive su QN, sono quelli di Federica Pellegrini e Francesco Totti.

Il primo è un colpaccio per Fagnani, il secondo un vero e proprio sogno che si realizza e non solo perchè la nota giornalista è di fede giallorossa. Il romanismo non c’entra nulla, o meglio: quasi nulla. Allo stadio Fagnani va spesso in compagnia della cantante Noemi e, con Totti, c’è stato più di un incontro. Dal panorama informale alla sede televisiva, tuttavia, l’atmosfera cambia: l’ex Capitano della Roma è un osso duro da convincere. La sua esposizione mediatica è nota, gli argomenti che hanno accompagnato la sua figura professionale recentemente anche. Totti vuole partecipare, perchè non disdegna la trasmissione, ma teme il peggio. Ovvero che qualche domanda scomoda, soprattutto sul privato e inerente alle relazioni con Blasi prima e Bocchi poi possa trascendere.

Totti da Francesca Fagnani: accordo vicino

Belve non può permettersi, attualmente, un altro caso Mammucari. Un’intervista deve far discutere, ma avere l’ospite imbufalito che straccia le vesti e lascia lo studio è un espediente già visto. Il bis non fa bene agli ascolti e alla trasmissione. Totti, per non correre rischi, ha sempre declinato l’invito. Fino ad ora. Parpiglia, infatti, ammette che l’accordo fra le parti sarebbe quasi chiuso. Le trattative sono ancora in corso, mancherebbe solo la firma.

Pellegrini, invece, si racconterà a Belve e le argomentazioni rispetto a La Divina non mancano. Ultima in ordine di tempo: la diatriba social con Bassetti rispetto a una ramanzina che la campionessa avrebbe fatto alle sue allieve. “Si gareggia anche con 40 di febbre”. Quel che doveva essere uno sprone al gruppo di sportive è diventato un caso social con gli attacchi online del noto medico infettivologo. Pellegrini non ha ancora risposto alle intemerate su Instagram, magari vorrà farlo sul piccolo schermo.

Federica Pellegrini e la diatriba con Bassetti

Una domanda sull’argomento, data la risonanza mediatica che sta avendo, non mancherà. Fagnani, dunque, si prepara a tornare in televisione con la trasmissione che l’ha resa ulteriormente celebre e, nella manica, avrebbe due assi non da poco. Una coppia di campioni che potrebbe, ulteriormente, favorire l’Auditel del programma. Un titolo che, da qualche anno, gode anche del gradimento sul mercato internazionale. Ecco perché, poi, gli sportivi – compreso Totti – cominciano a pensare che un’intervista Belvica non faccia poi così male.