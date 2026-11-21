Francesca Fagnani vuole altro. La cronista ha lasciato intendere che Belve sarà sempre parte della carriera, ma ha bisogno di nuovi stimoli professionali. I passaggi chiave dell’intervista a Il Venerdì di Repubblica.

Il Venerdì di Repubblica mette fine a una serie di rumors che sono andati avanti fino a poche settimane fa. Al centro delle indiscrezioni c’è Francesca Fagnani, la quale il prossimo 24 novembre riprenderà la conduzione di Belve. Tre ospiti speciali pronti a raccontarsi: Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Le voci che hanno riguardato Francesca Fagnani non erano relative al calibro degli ospiti, ma anche e soprattutto a malumori sopraggiunti con la Rai.

In estate si è parlato persino di una lettera inviata dalla stessa cronista a Viale Mazzini per chiedere la rescissione del contratto, su questo è basato anche l’inizio di intervista rilasciata dalla Fagnani al noto magazine: “Ci sono stati dei comportamenti scorretti nei miei confronti e mi sono mossa di conseguenza. Non ho rilasciato commenti perchè penso che le comunicazioni interne debbano rimanere tali, è la mia linea da sempre”.

Fagnani e Belve: un legame tra alti e bassi

Qualcuno, a mezzo stampa e non solo, ha ipotizzato che ci fossero problemi legati al lavoro della Fagnani. Qualche remora sulla gestione di Belve e non solo: “Non è questo il caso”, ha chiarito Fagnani. Si tratta di altro, verosimilmente – perchè non c’è la conferma ufficiale che i due aspetti siano collegati – il mancato incarico rispetto alla conduzione di Chi L’ha Visto? ha influito. Occorre fare un passo indietro per riordinare i tasselli del mosaico: Federica Sciarelli lascia la celebre trasmissione di Rai3 dopo anni di onorato servizio, vuole fare altro. Saluta tutti e ringrazia la Rai.

La priorità per Viale Mazzini è trovare una sostituta che non faccia rimpiangere chi ha lasciato il posto dove per anni si è sentita a casa. I casting iniziano, tra i volti selezionati c’è anche quello di Fagnani. La quale viene valutata, ma poi le scelte ricadono su Raffaella Griggi. Una risorsa interna a Chi L’ha Visto? che per i vertici Rai può dare continuità a un metodo di lavoro senza stravolgere la storia di un formato. Francesca Fagnani rimane male rispetto al trattamento che le sarebbe stato riservato. Non fa commenti, appunto, perchè è una decisione interna all’azienda, ma è chiaro che si senta poco valorizzata.

Il futuro in tv è ancora da decidere

Un concetto, senza stare a rimuginare eccessivamente sul recente passato, che ribadisce anche a Il Venerdì di Repubblica: “Quando mi è stato proposto, ho detto subito di sì con entusiasmo. Non avrei stravolto il programma, avrei messo a disposizione la mia personalità in un format che realizza ancora servizi molto belli. Questo non significa cancellare Belve, vuol dire solo mettersi al servizio di un altro tipo di programma”. Parole che sembrano essere un messaggio cifrato, non è dato sapere se dopo questa edizione di Belve Fagnani sarà ancora in Rai.

Francesca Fagnani vi aspetta nella nuova stagione di #Belve, disponibile dal 25 Novembre anche su #DisneyPlus pic.twitter.com/W1k3Ne1pfg — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) November 20, 2026

Una cosa è certa: ovunque andrà, non vorrà fare soltanto un tipo di formato. Vedere Belve altrove è possibile, ma se la giornalista accetterà la proposta di un’altra emittente sarà per via delle proposte contenutistiche. Non è, dunque, soltanto una questione economica: Fagnani vuole essere valorizzata ulteriormente in tv. Belve va bene, ma serve anche altro. Un’aggiunta che probabilmente qualcuno è già pronto a garantirle. Occorre soltanto capire se in Rai, oppure a Cologno Monzese. Il tele-mercato svelerà questo mistero, nel frattempo in attesa del 24 novembre 2026 Francesca Fagnani ha messo in chiaro quali sono le sue priorità: non essere più considerata, televisivamente parlando, soltanto una Belva.