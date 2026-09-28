Milly Carlucci chiama Federica Sciarelli: l’ex conduttrice di Chi L’ha Visto? sarà ospite a Ballando Con Le Stelle

Milly Carlucci non balla da sola. Anzi, ha messo su un bel gruppo di amici e colleghi. La nuova stagione di Ballando Con Le Stelle, che comincia il prossimo 3 ottobre 2026, può vantare numerose sorprese: dal cast corale fatto di volti noti e qualche sorpresa, alla rinnovata giuria che vede tra le new entry Alberto Matano (il quale gli anni scorsi gestiva parte del tesoretto del programma) e altri tasselli ancora da svelare, fino all’ingresso di Francesca Fialdini e Simona Ventura che andranno a prendere il posto di Matano dello scorso anno.

Una coppia per gestire la quota del tesoretto della trasmissione e commentare la gara a bordo pista. L’altra rivoluzione è quella che si compirà nella Sala delle Stelle. Luogo che gli anni scorsi era governato da Paolo Belli. L’edizione passata il musicista e co-conduttore aveva lasciato il posto a Massimiliano Rosolino. Questione di priorità: Belli era in gara, infatti per i vent’anni della trasmissione l’uomo ha voluto provare l’ebbrezza di scendere in pista dopo aver co-condotto il format targato Ballandi Entertainment per moltissimo tempo.

Ballando Con Le Stelle tra novità e conferme

Dal prossimo 3 ottobre 2026 il noto co-conduttore dovrà nuovamente passare la mano, stavolta di comune accordo con la Rai. Belli rimarrà dietro le quinte in attesa che si risolva la vicenda di cronaca in cui è rimasto coinvolto lo scorso 13 luglio 2026. L’uomo non uscirà dalla squadra del programma. Lavorerà nel backstage senza comparire in video. Al suo posto Simone Di Pasquale. “È un impiccione”, ha commentato ironicamente Carlucci per dargli il benvenuto in questo nuovo ruolo.

Musica alta, fiato corto, scarpe allacciate: le coppie sono già in pista a provare i primi balli! 🔥

Il conto alla rovescia è quasi finito. ⏳#BallandoConLeStelle vi aspetta da sabato 3 ottobre, in prima serata su Rai1 e RaiPlay!@milly_carlucci pic.twitter.com/Zu1QXeQoie — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 24, 2026

Restando in tema di novità, perché i particolari da scoprire non sono finiti, Federica Sciarelli sarà la ballerina per una notte della prima puntata. Ospite d’onore speciale per il programma condotto da Milly Carlucci. La sua presenza è molto particolare in quanto la donna, per moltissimi anni, è stata conduttrice di Chi L’ha Visto? e la scorsa stagione ha scelto di salutare il programma per dedicarsi ad altro. Raffaella Griggi, dopo un’estate di casting in cui è rientrata anche Francesca Fagnani, ha raccolto la sua eredità sulla terza rete.

Federica Sciarelli ospite d’onore

Ora Sciarelli si sta guardando intorno: mentre decide cosa fare del proprio destino, si concede qualche divagazione mediatica. La presenza a Ballando Con Le Stelle, dunque, è da intendersi anche in questo modo: la conduttrice e giornalista torna a farsi vedere in video, facendo capire che l’atteggiamento impassibile e sobrio tenuto in tutti questi anni era dovuto esclusivamente alla trasmissione che stava portando avanti. La professionalità della Sciarelli resta, ma la conduttrice vuole dimostrare che riesce anche a prendersi meno sul serio portando un po’ di leggerezza nelle case degli italiani.

Un valido espediente, sul piano televisivo, per mostrare ulteriori sfumature del proprio carattere. Lo aveva già fatto, su Netflix, quando aveva partecipato al documentario Unica di Ilary Blasi. Stavolta tocca alla generalista per una Sciarelli dalle molteplici risorse. Parola di Milly Carlucci: “Sarà scatenata”. Insomma, la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle si preannuncia ricca di sorprese. Aspettando di capire se Barbara D’Urso sarà del programma oppure no.

Aspettando Barbara D’Urso

La trattativa è stata un’indiscrezione per tutta l’estate, ma il contratto – come ha anticipato il giornalista Gabriele Parpiglia – ancora non c’è. Il tempo stringe e una firma potrebbe cambiare tutto, in un senso o nell’altro. Senza quella sigla non si va avanti e la sedia rimasta vuota in giuria dovrà essere ricoperta da qualcun altro.