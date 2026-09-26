Fiorello torna su Raiuno: lo spot social tra parodie eccellenti e indiscrezioni sul prossimo futuro

Fiorello scalda i motori. Lo showman di Augusta aveva avvisato i fan che stava preparando qualcosa per la nuova stagione radiotelevisiva. Le prime avvisaglie c’erano state a Venezia, la Mostra del Cinema ha visto il mattatore siciliano sul red carpet e le domande – tra organi di stampa presenti al Lido e curiosi – non sono mancate: “Torna La Pennicanza?”. Subito a smorzare i toni, il noto performer: “È un segreto”. Questo accadeva qualche settimana fa, oggi il primo tassello del nuovo mosaico. Uno spot parodia, rispetto a una nota banca che ha utilizzato Brad Pitt come testimonial. “Questo non è Brad Pitt”, si sente in apertura. Poi entra Fiorello con un giubbotto di pelle. Accanto a lui la scritta: “Prossimamente su Raiuno”.

La prima notizia è che Rosario Fiorello riparte dal primo canale. Tanta fortuna ha avuto nel passato televisivo partendo dalla rete ammiraglia Rai. I vari Stasera Pago Io, poi è toccato a Il Più Grande Spettacolo Dopo il Weekend e in ultima istanza è arrivato Viva RaiPlay. Uno show nato sulla piattaforma della Rai che, in piena pandemia, venne ritrasmesso su Raiuno per favorire il buon umore nel corso di un periodo storico particolarmente complesso. Ora la storia cambia nuovamente: Rosario Fiorello arriva da un altro successo radiofonico, La Pennicanza, che è andato anche in televisione – oltre che su Radio2 – per un’ora al giorno.

Fiorello su Raiuno: l’annuncio ufficiale

La fine della stagione radiofonica, come ha detto lo showman, ha rappresentato l’inizio di un nuovo ciclo. In molti hanno pensato che La Pennicanza potesse e dovesse tornare, in primis Radio Rai che gli ha sempre lasciato porte aperte e carta bianca. Non potrebbe essere altrimenti. Gli ascolti hanno certificato un consenso crescente e la voglia, da parte dell’utente medio, di rivedere Fiorello all’opera con tutta la sua squadra di lavoro.

L’indizio del passaggio sulla rete ammiraglia, però, non è passato inosservato. Fiorello torna su Raiuno con il Varietà anziché con un effettivo programma radiofonico? Per il momento tutto tace, qualcosa prova ad anticiparlo l’ANSA. Infatti la nota agenzia di stampa afferma che comunque Radio2 sarà nel nuovo progetto mediatico del noto mattatore. Quindi potrebbe tornare La Pennicanza, oppure ci potrebbe essere un’ulteriore innovazione. In tutti i casi Radio Rai accompagnerà Fiorello in questa sua nuova cavalcata radiotelevisiva.

Lavori in corso

Una notizia che aspettavano in molti, ora si attende di capire cosa sta preparando il noto showman e soprattutto con chi lavorerà. Molto rumore, in questo senso, ha fatto un commento che Fabrizio Biggio – collega e amico di Fiorello – ha lasciato sui social. “In bocca al lupo”, ha scritto Biggio. In molti hanno, dunque, pensato che potesse abbandonare il nuovo progetto di Fiorello per dedicarsi ad altro. La redazione di TvBlog, però, è in grado di affermare che si è trattato soltanto di un in bocca al lupo fatto ad un amico.

Biggio, nello specifico, non ha chiuso nessuna porta rispetto al prossimo futuro. Quindi il suo commento non rappresenta un’uscita di scena ufficiale. È solo sostegno a una persona che l’ha reso partecipe delle sue ultime creazioni. Abbiamo trovato anche il commento di Danti, segno che il gruppo di lavoro che accompagna Fiorello – compresi gli autori storici come Federico Taddia – non dovrebbe cambiare. C’è aria di rivoluzione, dunque, ma con gli stessi complici di un tempo non lontano. Raiuno si prepara ad accogliere nuovamente uno dei suoi volti simbolo. Questo è quello che conta, per l’azienda televisiva di Viale Mazzini e per il pubblico, il resto è tutto da scoprire.